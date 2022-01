Concurso ICMBio poderá preencher mais de 400 vagas. Entenda!

O novo concurso ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) terá até 491 aprovados para técnico e analista ambiental. Desse total, 171 serão para as vagas imediatas e 320 para formação de cadastro de reserva.

O quantitativo consta no edital da seleção, divulgado no dia 29 de novembro, e está de acordo com o Anexo II do Decreto nº 9.739/2019.

Durante a validade do concurso, o Ministério da Economia poderá autorizar, por meio de motivação expressa, a nomeação de aprovados e não convocados, que ultrapassem em até 25% o quantitativo original de vagas.

Dessa forma, os aprovados no cadastro de reserva têm chances de serem convocados até o término do prazo de validade da seleção, de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Como o ICMBio tem grande carência de servidores, a expectativa é de muitas chamadas de aprovados.

Na tabela abaixo, veja o número total de aprovados (incluindo vagas imediatas e cadastro de reserva) que o concurso ICMBio poderá apresentar:

Cargo Localidade da vaga Total de aprovados Nº de vagas imediatas Técnico ambiental Acre 35 9 Amapá 32 8 Amazonas 58 22 Maranhão 22 5 Pará 88 44 Rondônia 58 22 Analista ambiental Acre 22 5 Amapá 18 4 Amazonas 42 12 Maranhão 14 3 Pará 60 25 Rondônia 42 12

Concurso ICMBio tem vagas para níveis médio e superior

O edital do concurso foi publicado em novembro de 2021 com a oferta de 171 vagas imediatas. Desse quantitativo, 110 são destinadas ao técnico ambiental, cargo que requer apenas o ensino médio completo.

As demais 61 oportunidades são para analista ambiental, carreira que tem como requisito o ensino superior completo em qualquer área.

De acordo com o edital, as remunerações iniciais são de:

R$4.063,34 para técnico ambiental;

R$8.547,64 para analista ambiental.

Tais valores incluem o vencimento base de R$3.605,34 e R$8.089,64, respectivamente, mais o auxílio-alimentação de R$458 para servidores federais. Os contratados ainda farão jus a gratificações.

A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, e as contratações serão feitas sob o regime estatutário, que assegura a estabilidade empregatícia.

As inscrições ficaram abertas de 3 a 23 de dezembro, pelo site do Cebraspe, organizador do concurso.

Provas do concurso ICMBio estão marcadas para fevereiro

O concurso será composto por provas objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório. A aplicação de ambas está marcada para o dia 6 de fevereiro.

Na avaliação objetiva, a distribuição será a seguinte:

Técnico : 50 questões de Conhecimentos Básicos e 70 de Conhecimentos Específicos;

: 50 questões de Conhecimentos Básicos e 70 de Conhecimentos Específicos; Analista: 40 questões de Conhecimentos Básicos e 60 de Conhecimentos Específicos.

Já no exame discursivo a cobrança será diferente a depender do cargo: