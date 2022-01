Enem 2021: colaboração das mulheres na Ciência é tema da redação na reaplicação

O Enem é considerado o maior vestibular do país, pois a partir da sua realização é possível ingressar no ensino superior através dos programas de incentivo educacional como o Sistema Unificado de Seleção ( Sisu ), o Fundo de Financiamento Estudantil ( Fies ) e o Programa Universidade para Todos ( Prouni ).

Os mais de 340 mil candidatos faltosos na data regular do Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ) 2021, puderam refazer o exame neste domingo (9). Os participantes responderam questões de linguagens, códigos e suas tecnologias, e ciências humanas e suas tecnologias. Além da prova objetiva, os estudantes fizeram uma redação com o tema “Reconhecimento da Contribuição das Mulheres nas Ciências da Saúde no Brasil”. A segunda etapa da reaplicação será no próximo domingo (16), quando os participantes deverão responder questões de ciências da natureza e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!