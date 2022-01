Família da atriz Elizângela é chamada às pressas em hospital após falta de oxigênio

Após ter complicações da Covid-19, Elizângela foi internada às pressas. A famosa já trabalhou em algumas novelas da Globo e teve seu estado de saúde atualizado. Ela foi internada com sequelas graves.

A assessoria da artista afirmou que a família dela acabou sendo chamada ao hospital. O motivo? Receber a notícia que Elizângela estava de alta médica. Apesar de ter passado por momentos turbulentos por conta da doença, a atriz ainda está sem oxigênio e precisa do auxílio de aparelhos para respirar.

Elizângela já se encontra em casa, porém, ainda está tendo o auxílio do aparelho de oxigênio, que é mais uma forma de ajudar na recuperação do Coronavírus.

Além disso, ela passará por fisioterapia pulmonar. A assessoria da famosa disse que ela vem passando por problemas pulmonares desde 2019.

Aliás, quando Elizângela teve uma piora em seu quadro clínico, a sua própria equipe de comunicação chegou a revelar que ela não tomou nenhuma dose da vacina contra a doença e que a veterana é “teimosa” em relação às medidas de proteção.

Em nota, a Prefeitura de Guapimirim disse que a atriz já tinha ido ao hospital na semana passada após se sentir mal, mas não ficou internada. Mas, na última sexta-feira (21), Elizângela voltou à unidade de saúde em estado grave.

A atriz estreou na televisão quando ainda era criança, no programa “Clube do Guri”, na extinta TV Tupi, em 1965. Mas, logo trabalhou depois em um programa infantil “Clube do Capitão Furacão”, na Rede Globo. E vale ressaltar que ela já esteve em mais de 30 novelas. A última foi “A dona do pedaço”, em 2019.