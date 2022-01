Família perde sossego após prêmio de R$ 5 mi da Mega-Sena sair no interior: “São só boatos”

O sossego de uma família do interior de Minas foi interrompido na noite dessa quarta-feira (12/1) depois que as dezenas sorteadas no concurso 2.443 da Mega-Sena foram divulgadas. É que um dos dois ganhadores que vai levar para casa mais de R$ 5 milhões é de Urucânia, cidade da Zona da Mata com pouco mais de 10 mil habitantes. A suspeita logo recaiu sobre o maior apostador da região, o caminhoneiro Paulo Roberto de Souza, de 59 anos, que garante não ter sido o sortudo da vez.

“Ontem (quarta) a noite, por volta das 22h, a loteria divulgou que tinha um ganhador de Urucânia. O pessoal começou a falar que era meu pai porque realmente ele joga muito, vai lá todo dia jogar. O boato começou a se espalhar sendo que, na verdade, ele fez só três pontos no jogo”, explica a filha de Paulo, Ananda Souza, ao BHAZ.

Desde que a história saiu do controle, a família tem feito o que pode para afastar os boatos. Pelas redes sociais, Ananda publicou um desabafo pedindo para que as pessoas parem de compartilhar a informação.

