Gabriel Medina se afastou dos amigos por conta de ciúmes de Yasmin

O término do casamento de Gabriel Medina e Yasmin Brunet pegou muita gente de surpresa, mas não os mais próximos ao surfista. O relacionamento com a atriz fez o atleta se afastar de vários amigos, inclusive, virtualmente. Por conta dos ciúmes da esposa, ele deixou de seguir várias mulheres no Insagram.

Das 308 pessoas que Medina segue atualmente, só quatro são do sexo feminino (além, claro, das mulheres da sua família): a surfistta Silvana Lima, que é casada, a adolescente Rayssa Leal, a cunhada Bruna Bordoni e Anielle Tchkmenian, amiga de Yasmin.

O romance começou no início da pandemia, em março de 2020, e logo Yasmin se mudou para a casa do surfista, no litoral paulista. Poucos meses depois, eles se casaram numa cerimônia no Havaí.

Nesse período, Gabriel foi se afastando de amigos como Letícia Bufoni, sua ex-namorada, e Flavio Nakagima, que fez um desabafo ontem falando do distanciamento do atleta enquanto ele estava casado. A modelo também não se dava muito bem com a sogra.

Amigo de Medina faz desabafo

Amigo pessoal de Gabriel Medina, o surfista Flavio Nakagima, ex-“De Férias com o Ex”, fez um longo texto no Instagram logo após a separação do atleta com Yasmin Brunet. Na postagem, que já foi deletada da sua rede social, ele compartilhou fotos ao lado de Medina e publicou um texto falando da amizade dos dois, dizendo que o tricampeão mundial “precisava passar por isso, para aprender”.

“Aprendi muito com você e acredito que tenha aprendido comigo, sempre fui seu fã pelo seu trabalho e pela sua pessoa, respeitei seu momento e sempre torci para te ver feliz, aprendemos todos os dias em nossas vidas, e sabia que você precisava passar pôr isso, para aprender, sair mais forte e maduro. Esses dias sonhei com você dizendo que seria pai e me escolheu para ser padrinho do seu filho, estranho, mas todo sonho para mim tem um sentido”, escreveu.

O término do casamento entre o surfista Gabriel Medina, atual campeão mundial, e a atriz e modelo Yasmin Brunet, chocou as redes nesta quinta-feira. Medina e Yasmin formaram um casal discreto e, ao mesmo tempo midiático, que acumulou fãs dentro e fora do circuito. As polêmicas, como a desavença familiar com os Medina e a não ida de Yasmin aos Jogos de Tóquio, também marcaram o período em que os dois estiveram juntos, desde 2020.

Na sequência, Nakagima continua: “Me senti disposto a escrever para você, pois sei que é um momento que você precisa, independente do que tenha acontecido, sempre estarei disposto para te ouvir e te ajudar, pôr tudo que já me proporcionou. Sempre carrego essa palavra comigo “gratidão” e espero que você também tenha pelas pessoas que gostam de você, pois na vida tudo é passageiro, namoros, casais, mulheres, mas os amigos de verdade é para vida toda”, continuou.

Fora do Mundial

A notícia do fim do casamento vem dois dias depois do surfista anunciar que estaria fora das duas primeiras etapas do Circuito Mundial de 2022. A assessoria confirmou o término. Casados desde 2020, os dois formavam casal midiático e conhecido no circuito. Yasmin acompanhava e registrava os desempenhos do marido. Em julho do ano passado, os dois chegaram a se envolver em polêmica pública após não conseguirem autorização para que Yasmin acompanhasse Medina nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Na vida pessoal, o casamento também viveu desavença pública entre o atleta e a família. A mãe do atleta, Simone Medina, fazia críticas públicas a Yasmin. Em abril, Medina rompeu com o padrasto, Charles, que atuava como seu técnico.