Ganhadores de loterias ‘esquecem’ R$ 491 milhões na Caixa

O caso mais emblemático foi registrado em abril, quando o segundo ganhador da Mega da Virada de 2020 não apareceu e venceu o prazo para a retirada do prêmio: nada mais do que R$ 162,6 milhões. Segundo informou a Caixa, na época, o valor do prêmio bruto foi integralmente transferido ao Fundo de Financiamento do Ensino Superior (Fies), do Ministério da Educação, o destino final dos prêmios esquecidos.