Gil do Vigor, com Covid-19, desabafa sobre estado de saúde e sequelas

Nesta quarta-feira (12), o ex-BBB Gil do Vigor usou suas redes sociais para fazer um breve desabafo sobre os sintomas da Covid-19. Ele que já testou positivo para a doença.

Desse modo, através dos Stories do Instagram, o economista relatou que alguns sintomas são comuns à gripe, porém, disse que tem sentido falta de ar em alguns momentos. Gil também falou temer as sequelas da enfermidade.

“Estou bem. Graças a Deus não sinto nenhum sintoma de gripe nem nada. Só uma falta de ar. Mas acho que é por causa desse negócio desse Covid que afeta as coisas, né? Mas já estou agendando. Esperando o resultado deste teste que fiz, que tenho certeza que vai dar negativo. Agora tenho que ver os pulmões. Depois do Covid a gente vê como está os pulmões porque tem as sequelas. Então, é bom se cuidar com isso também”, assim, contou.

Além disso, faltando poucos dias para a estreia para a nova edição do BBB22, Gil do Vigor relembrou sua participação na última temporada do confinamento, ao postar uma imagem onde aparece ao lado de Fiuk, Lucas Penteado e Arthur Picolli.

“O BBB está chegando e eu nunca terei palavras para agradecer por ter vivido essa experiência. Estou revendo fotos e cenas marcantes e lembro deste momento. Gil do Vigor e seus três maridos. Nunca esquecerei nenhum de vocês”, dessa forma, escreveu ele.

GIL DO VIGOR SOLTA PUM DURANTE LIVE

Na última terça-feira (11) mais um vídeo de Gil repercutiu e virou assunto na web. Na filmagem, o economista deixou escapar um pum durante uma transmissão ao vivo para o Tik Tok. O barulho foi muito alto que os seus seguidores conseguiram ouvir. Ao perceber que não deu pra segurar os gases, ele rapidamente pediu desculpas a quem estava lhe assistindo.

Sem deixar de falar que momentos depois o mau cheiro incomoda Gil do Vigor e ele coloca a mão no rosto, dando risada de seu próprio erro. “Ai, foi mal. Soltei um pum, que vergonha. Ai, socorro!!”, riu.