Gladson Cameli será o candidato de Bolsonaro no Acre, garante Alysson Bestene

Segundo o secretário de Governo, Alysson Bestene, Gladson Cameli (PP) será o candidato do presidente Jair Bolsonaro (PL) no Acre.

A informação foi dada ao site AC 24 Horas após uma reunião ocorrida em Brasília, junto com o presidente nacional do Partido Progressista e o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira.

A decisão teria sido tomada com base no alinhamento político e no compromisso assumido por Cameli durante todo o mandato do presidente.

Ainda de acordo com Bestene, Cameli precisará resolver o impasse entre os cinco pré-candidatos à única vaga ao Senadono próximo ano: Alan Rick (DEM), Vanda Milani (SD), Jéssica Sales (MDB), Mailza Gomes (Progressistas) e Márcia Bittar (PSL), já que todos são aliados do presidente. Mas por parte do Governo, segundo o secretário de Governo, essa decisão só será tomada próximo ao pleito após conversas entre os postulantes.