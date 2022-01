Governo e prefeitura de Porto Acre celebram fim da Revolução Acreana com entrega de várias obras no município

Um dia marcante para Porto Acre. Assim pode ser definido este domingo, 23, data escolhida pelo governador Gladson Cameli e o prefeito Bené Damasceno para a entrega de diversas obras aos moradores do município centenário. Somente por parte do governo do Estado, foram mais de R$ 2 milhões em investimentos, oriundos, em sua maior parte, de recursos próprios.

A cerimônia contou com a presença de várias autoridades e grande participação do público. Ao som do Hino de Porto Acre, os pavilhões nacional, estadual e municipal foram hasteados em frente à prefeitura. Uma extensa programação, que contou com atividades culturais, esportivas e apresentações musicais, foi especialmente preparada à população.

A solenidade é alusiva às comemorações pelo fim da Revolução Acreana, ocorrida em 24 de janeiro de 1903. Foi na então cidade de Puerto Alonso, atual Porto Acre, que o exército boliviano se rendeu ao coronel José Plácido de Castro, comandante das tropas do Acre, colocando fim ao conflito armado iniciado em 6 de agosto de 1902.

Entrega de obras em Porto Acre

Em mais uma demonstração de compromisso com a população, o governador Gladson Cameli entregou várias obras no município. Uma delas foi a recuperação da rodovia estadual AC-10, e o recapeamento asfáltico da Rua do Comércio, principal via de Porto Acre. Os serviços executados pelo Departamento de Estradas de Rodagens (Deracre) somam R$ 1,8 milhão.

Por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), o governo reformou ainda o terminal rodoviário e o Centro Cultural Luiz Galvez. Nestas benfeitorias, o investimento por parte do Executivo foi de R$ 120 mil. Na oportunidade, Cameli inspecionou o andamento da construção das escadarias e rampas de acesso ao Rio Acre. As obras contam com recursos próprios do Estado e emenda parlamentar do deputado federal Alan Rick. Quando estiverem prontas, as estruturas beneficiarão cerca de 8 mil moradores da região.

Em seu pronunciamento, Gladson Cameli destacou a relevância do município no processo de anexação do Acre ao território brasileiro. De acordo com o governador, sua administração tem se empenhado para garantir a melhoria da qualidade da população.

“A história do nosso estado começa aqui. Foi pela bravura dos nossos heróis, onde muitos perderam a própria vida, que nos tornamos brasileiros de fato e de direito. Por todo esse peso, Porto Acre merece atenção especial do governo do Estado. Esses investimentos são a prova da nossa determinação em trabalhar pelos moradores deste município. Gostaria de agradecer o apoio do prefeito Bené, que nos ajudou muito na execução dessas obras. Espero retornar aqui muito em breve para fazer novas inaugurações e anunciar mais investimentos”, destacou.

Já a prefeitura de Porto Acre inaugurou o terminal de táxi e concluiu a reforma do mercado municipal e da nova sede da prefeitura. Houve ainda a entrega de equipamentos de informática e veículos adquiridos com emendas parlamentares, entre eles, do então senador Gladson Cameli.

“Hoje é um dia festa para o nosso município. Nessa data tão importante, nada melhor que contemplar a nossa população com essas obras da prefeitura e do governo. O meu muito obrigado ao governador por ter nos atendido e por estar aqui junto com a gente. Nos últimos cinco anos, temos feito muito por Porto Acre e as nossas quatro vilas, e é assim que continuaremos trabalhando até o fim da gestão”, pontuou o prefeito Bené Damasceno.

O que eles disseram

“Por determinação do governador Gladson Cameli, toda semana um município será contemplado com investimentos por parte do governo do Estado. Começamos em Porto Acre por ser uma cidade histórica e de grande importância durante a Revolução Acreana.”

Cirleudo Alencar, secretário de Estado de Infraestrutura

“Temos trabalhado em parceria com a prefeitura de Porto Acre e quem ganha com isso é a população. Conseguimos recuperar vários ramais do município, fazer melhoria em pontes e estaremos retornando aqui para fazer mais inaugurações.”

Petrônio Antunes, presidente do Departamento de Estradas de Rodagens

“Para Porto Acre, conseguimos a aquisição de uma caminhonete, pá carregadeira e retroescavadeira, construção de um galpão para a garagem municipal, construção de quadra de grama sintética na sede do município, ampliação da quadra da Vila do Incra e R$ 1 milhão para custeio e enfrentamento à pandemia de Covid-19.”

Mailza Gomes, senadora da República

“Por meio do nosso mandato, entregamos a reforma da quadra da Vila do Incra, construímos a ponte do Ramal Castanheira, por meio do Programa Calha Norte, iniciamos a construção das escadarias e rampas de acesso ao Rio Acre e articulamos a liberação de R$ 7,5 milhões para melhorar o sistema de abastecimento de água em Porto Acre.”

Alan Rick, deputado federal

“Gostaria de parabenizar o governador Gladson Cameli e o prefeito Bené Damasceno pelos importantes investimentos feitos aqui em Porto Acre. Esse trabalho só demonstra o compromisso destes grandes gestores com a população do município.”

José Bestene, deputado estadual