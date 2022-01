Homem dá martelada na irmã, incendeia casa e ao ameaçar policiais com facão, é baleado no calcanhar

Um homem feriu a irmã com martelada, incendiou a casa onde moravam e ameaçou policiais com facão, na manhã deste sábado (08), no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. Segundo a polícia, foi preciso atirar nele para que fosse contido.

Conforme a Polícia Militar (PM), ao ser atingida na cabeça, a mulher saiu de casa para pedir ajuda. Foi então que o irmão colocou fogo no local. As chamas destruíram todo o imóvel e tudo que havia dentro, inclusive roupas e documentos dos dois.

Quando os policiais chegaram, o homem os ameaçou com facão e, para contê-lo, atiraram no calcanhar dele.

O Corpo de Bombeiros apagou as chamas com 4 mil litros de água. A mulher ferida e o irmão foram encaminhados para atendimento médico. Ele sob escolta policial, porque foi preso.