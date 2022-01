Homem vai tirar selfie, se desequilibra e desaparece nas águas do Rio Purus, próximo à Manoel Urbano

Os mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Sena Madureira procuram desde a manhã deste domingo (16), um homem que desapareceu nas águas do Rio Purus, nas proximidades de Manoel Urbano. Trata-se de Francisco Emerson da Silva Cruz, 26 anos de idade, residente no ramal Benfica, em Rio Branco.

De acordo com informações, na data de ontem ele veio pra Sena Madureira na companhia de familiares tratar sobre a compra de um terreno. De Sena, resolveram estender a viagem até Manoel Urbano. Por volta das 19 horas, pararam para tirar umas fotos na ponte do Purus que fica a poucos quilômetros de Manoel Urbano.

Consta que Francisco Emerson tirou a primeira foto sentado. Em seguida, foi tirar uma selfie e se desequilibrou ao olhar para baixo, caindo da ponte. As pessoas que o acompanhavam ainda pediram ajuda dos ribeirinhos que estavam no local e procuraram o mesmo por cerca de uma hora, mas não obtiveram êxito.

Nesse momento, as buscas estão sendo comandadas pelos Bombeiros, porém, o nível elevado do rio dificulta o trabalho. Até agora, Francisco não foi encontrado.