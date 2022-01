Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda (10/1)

O destino

Data estelar: Lua Vazia até 11h48, quando ingressa em Touro

Para que adiar as necessárias atitudes ousadas que a vida te pede? Para que esperar não ter nada mais a perder? A hora da virada é quando tu a decidas, ou quando a vida não possa te dar mais folga e te empurre ao abismo para que constates que sabes voar.

Tua existência acontece dentro de um conjunto amplo de situações, e nesse tu poderias exercer um papel ativo e determinante, mas acontece que, pela própria natureza humana, isso tem de ser decidido por ti.

Em última instância, se tu negligencias demais o exercício de tuas potencialidades, a vida virá a te dar uma puxada de tapete, daquelas que a gente prefere assistir nos filmes e se regozijar por ficar de fora.

Se tu não te diriges ao teu destino, teu destino se dirigirá a ti, e te atropelará na mesma medida de tua negligência.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Por mais que você pense e repense, há coisas que não dá para explicar direito. Como é que tudo foi parar nesse lugar? O que não se pode explicar nos dias de hoje, no futuro será algo completamente compreensível.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Procure sempre ter mais domínio sobre si, para que quando, como agora, as tormentas emocionais subirem à cabeça, você não saia por aí dizendo coisas que, depois, seriam motivo de arrependimento. Adequação mínima.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A razão se perde muito facilmente, porque todo mundo a quer e, ao mesmo tempo, ninguém quer que outras pessoas a tenham, a alma quer exclusividade sobre a razão. Desse jeito, a razão se perde muito rapidamente.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

O que neste momento pareceria uma tolice, no futuro poderá se mostrar como a atitude mais sábia que sua alma poderia tomar. No entanto, no aqui e agora, você não poderá assumir tranquilamente essa certeza de tudo estar bem.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Dizem que a perfeição não é acessível à humanidade, mas se isso fosse realmente verdade, para que nossa humanidade teria uma palavra que indique a perfeição? Nada é impossível, mas há gradações de dificuldade em tudo.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

A impaciência vem com tudo e sua alma encontrará razões de sobra para a alimentar. A questão que fica é a seguinte, será que com impaciência os perrengues se resolvem, ou se complicam mais ainda? Você verá.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As fortes emoções desta parte do caminho tornam tudo inexplicável, porque as razões não são compatíveis com as atitudes que as pessoas tomam, nem muito menos com as suas tampouco. Emoção é só para ser vivida. Nada mais.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

A esta altura da vida sua alma já pode afirmar com total segurança que a experiência de viver é realmente muito complexa. Perder o domínio sobre a situação faz parte dela, e essa é uma questão delicada para você.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Ganhar ou perder não é tão importante quanto jogar, porque é no jogo que sua alma mostra a verdadeira fibra de que é feita. Procure se envolver com o coração em cada aposta que você fizer, perdendo ou ganhando.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

As verdades que você oculta são as pedras fundamentais do caminho que você anda construindo entre o céu e a terra. Elas estão na base de todas e de cada uma das decisões que você toma, sejam pequenas ou grandes.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Nada é completamente seguro, em tudo você encontrará uma margem de incerteza que servirá para alimentar a ansiedade e deixar sua alma inquieta. Se tudo fosse seguro e determinado, você não desfrutaria de liberdade.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Diante de tudo que acontece e da enorme demanda sobre você, sua alma se torna impaciente e o pavio fica curto demais para lidar com aquelas pessoas que atropelam e são insistentes demais. Muita calma nessa hora!