Jenilson Leite quer que os três vereadores socialistas da Capital disputem a eleição deste ano

Chapa socialista

O deputado estadual e pré-candidato ao Governo do Acre, Jenilson Leite, que também preside o PSB em Rio Branco, quer que os três vereadores do partido na Capital disputem a eleição deste ano. Questionado pela coluna se existia alguma chance dos vereadores participarem do próximo pleito, o deputado foi categórico: “Esperamos que todos”.

Tudo aberto

O deputado só não entregou o jogo sobre as cadeiras que os vereadores podem disputar, se pra deputado estadual ou federal.

Vem forte

A julgar pelo desempenho do PSB na última eleição em Rio Branco, a de 2022, o partido vem forte este ano. Na disputa municipal de 2020 o partido fez três vereadores, a maior bancada da Câmara municipal, junto com o PP e o PDT, que também fizeram três cada um. Sem falar que o partido chegou ao 2º turno da disputa da Prefeitura, com Socorro Neri, que não está mais no partido.

7,7k

Juntos, os três vereadores do PSB em Rio Branco tiveram mais de 7.700 votos, um número que pode ajudar e muito a eleger uma boa bancada na Aleac ou abocanhar uma vaga na Câmara Federal. Antonio Morais obteve 2.933 votos, Raimundo Neném 2.555 e Adailton Cruz 2.222.

Passado

O PSB é um partido de vasta história no cenário nacional, e no Acre não é diferente. Em uma passado recente os socialistas já elegeram um senador, Geraldo Mesquita em 2002 e um vice-governador, César Messias em 2010. Além da vice-prefeita da Capital Socorro Neri, que posteriormente assumiu a administração municipal.

Presente

O presente do partido não é tão glorioso como em outrora, mas mesmo assim é de fazer inveja pra muita legenda. Apesar de não ocupar cadeiras disputadas em eleições majoritárias, ter a maior bancada da Câmara de Rio Branco e dois deputados estaduais, Jenilson Leite e Manoel Moraes, não é de se jogar fora.

Futuro

Já o futuro do partido deve ser decido em outubro, nas eleições gerais. Com um pré-candidato ao Governo, é preciso montar chapas fortes para dar não só sustentação na campanha mas também eleger bancadas fortes. O mínimo que o partido precisa almejar é manter as duas vagas na Aleac e eleger ao menos um deputado federal. O último deputado federal pela sigla foi Cesar Messias, que venceu a eleição de 2014 mas não conseguiu se reeleger em 2018. Messias, que é presidente estadual do PSB, deve tentar retornar para a Câmara Federal neste ano.

Disputa presidencial

Mais uma pesquisa eleitoral para à presidência e mais uma vez Lula está na frente. A pesquisa Exame/Ideia foi divulgada na noite desta quinta (13) e mostra Lula (PT) com 41% das intenções de voto no 1º turno, seguido por Bolsonaro (PL), com 24%, e Sergio Moro (Podemos), com 11%. Ciro Gomes (PDT) aparece logo atrás com 7% e João Doria (PSDB) com 4%. Rodrigo Pacheco (PSD) também pontuou, com 1%.

Conforto que incomoda

O ex-presidente Lula tem aparecido nas últimas pesquisas em uma situação muito confortável, praticamente garantindo a vitória no 1º turno em todos os cenários. O problema é que Lula tem tido até agora uma “vida fácil”, os adversários estão mais preocupados em bater em Bolsonaro do que no ex-presidente. Quando a campanha começar de fato, o vento deve mudar e Lula vai dividir com Bolsonaro o papel de saco de pancada dos outros adversários. A partir daí o cenário muda e a vitória no 1º turno pode ficar mais longe.

Palanque

Por falar em Lula, ainda não se sabe qual será o palanque do ex-presidente no Acre. A tendência é que seja o de Jenilson Leite, já que o PSB e PT devem caminhar juntos nacionalmente, com ou sem uma federação partidária. Outro fator que contribui para que esse cenário se concretize é o principal nome do PT no estado, o ex-senador Jorge Viana, tem uma inclinação muito maior pela disputado do Senado do que pela do Governo.