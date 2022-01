Jorge Viana diz que Lula eleito trará de volta ‘o orgulho de ser brasileiro’: “Ele está bem e motivado”

O ex-senador Jorge Viana (PT) voltou a falar, nesta quinta-feira (6), sobre seu encontro com o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, ocorrido no início da semana, em São Paulo.

Jorge disse que Lula está “bem e motivado como nunca”. Lula é cotado como o candidato do Partido dos Trabalhadores à presidência da República este ano.

De acordo com JV, Lula “está preocupado com a situação das pessoas, com a ausência de políticas públicas, com o caos fiscal orçamentário e com a questão climática e ambiental” e defendeu a sua candidatura: “Quem conversar com ele ficará convencido que temos a pessoa certa para nos tirar desse ambiente terrível e nos trazer de volta a boa convivência e o orgulho de ser brasileiro. Já fez isso antes e com a vontade que está, fará de novo se dermos uma nova oportunidade a ele”.

Jorge se reuniu com Lula em São Paulo na última segunda-feira (4). O ex-senador e ex-governador do Acre lançou seu nome como pré-candidato pelo PT no Acre, porém, não diz se disputará o Governo ou a única vaga para o Senado em 2022.

Apesar desta ‘indecisão’, a candidatura não depende unicamente de uma decisão de JV e sim, de uma conjuntura nacional e, ao que tudo indica, ele deve disputar mesmo o Senado, já que nacionalmente o PT caminha para uma federação com outros partidos, como o PSB, que já tem no Acre a pré-candidatura do deputado Jenilson Leite, da qual segundo o presidente nacional do partido, Carlos Siqueira, não abre mão e colocou como prioridade na negociação para apoio a Lula.