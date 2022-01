Jovem de Brasiléia desenvolve aplicativo exclusivo para Taxistas e Moto-Taxistas do Acre

O aplicativo recém desenvolvido por Jonys David, morador do município de Brasiléia, tem o objetivo de oferecer um serviço de maior qualidade e segurança aos consumidores uma vez que só poderá ser motorista o Taxista que for concessionado do município.

Jonys construiu o aplicativo sozinho em uma plataforma Nocode, e levou uma média de 1 ano e 3 meses para finalizar o aplicativo. Apesar do aplicativo já estar disponível na Play Store, Jonys afirma que ainda segue em faze de teste e que segue trabalhando para corrigir bugs e delays (demora para respostas).

Taxistas dos municípios de Brasiléia e Epitaciolândia já aderiram ao aplicativo e aprovaram a segurança do mesmo. De acordo com os Taxistas, ainda não existia na região um aplicativo que necessitasse de concessão para ser motorista e com custos tão baixos.

Ao todo, são três aplicativos, um do consumidor, um do motorista e o outro do administrador. O aplicativo do consumidor e do Motorista já esta disponível na Play Store e deverá ir para Apple Store em breve, o aplicativo do administrador ainda esta em fase de desenvolvimento e será concedido exclusivamente aos presidentes dos sindicatos dos municípios para que os mesmos saibam e autorizem os taxistas a usufruir do aplicativo.

“Como ainda estamos em fase de teste, não é necessário por enquanto o aplicativo do administrador que ainda estou terminando, mas será importante o aplicativo do administrador porque cada sindicato vai ter o controle sobre seu município, e se algum motorista não for taxista e for autorizado pelo aplicativo, a responsabilidade será do sindicato e não minha. Ou seja, a mesa do sindicato é quem terá de explicar aos taxistas o por que de terem autorizado um cidadão que não é taxista a usar o aplicativo de motorista!.” Esclarece Jonys ao jornal Oaltoacre.

De acordo com alguns taxistas, os mesmos só não possuíam aplicativo particular por causa do custo alto, os mesmos já receberam propostas por investidores anteriormente, o problema era que a cada viagem feita, o aplicativo te exigia uma porcentagem muito alta, chegava a cobrar até 25% sobre o valor da corrida, o que tornava inviável para os taxistas.

Jonys relata que os aplicativos presentes no Acre, são na verdade franquias onde você paga um valor inicial para a empresa liberar a franquia no seu munícipio e depois terá de pagar uma mensalidade para a empresa franqueadora. Ou seja, o aplicativo não é seu, você só têm uma franquia dela para você e com limitações de motoristas e localizações.

De acordo com Jonys, o preço do aplicativo desenvolvido por ele é de 3% sobre o custo da viagem, ele explica que este valor da para pagar a hospedagem, o Domínio, o Google Maps, Twilio e outros serviços de APIS que o aplicativo necessita para o funcionamento.

O custo de uma viagem terá o valor definido pelo sindicato local mais a soma de R$: 1,00, este R$: 1,00 a mais será para o motorista e servirá como uma “gorjeta” a mais estabelecido pelo aplicativo.

“Se levarmos em consideração esta gorjeta de R$: 1,00, digamos que um Taxista faça uma viagem da escola Belo Porvir até o Hospital Regional de Brasiléia, o valor hipotético definido pelo sindicato é de R$: 20,00, porém o aplicativo cobrará R$: 21,00, o custo desta viagem para o Taxista, será de 3% sobre os R$: 20,00 definido pelo o sindicato que dará R$: 0,60 centavos. Observe que o custo que o motorista vai pagar para o aplicativo é de R$: 0,60 centavos, mas recebera uma gorjeta de R$: 1,00 do próprio aplicativo. Ou seja, muitas vezes o Taxista vai fazer viagens gratuitas dentro do aplicativo e o aplicativo ainda ganhará por isso.” Relata Jonys.

Jonys relata ainda que não conhece até o momento um outro desenvolvedor de aplicativo de mobilidade urbana no Estado e que já recebeu o convite para expandir o seu aplicativo para o Estado de Pando, na Bolívia, onde já esta previsto o lançamento ainda neste mês de Janeiro para o pais vizinho e seguira os mesmos critérios existentes no Brasil.

