Lateral do City é transferido para prisão de segurança máxima na Inglaterra

O lateral francês Benjamin Mendy, do Manchester City, foi transferido para “uma das prisões mais sombrias” da Inglaterra, segundo o jornal The Sun. O jogador enfrenta sete acusações de estupro e uma de agressão sexual contra cinco mulheres.

De acordo com a publicação, o defensor passou o Natal na HM Prison Manchester, conhecida como Strangeways, que é uma prisão de segurança máxima.

Segundo o jornal, havia temores sobre a segurança de Mendy. Por isso, o lateral foi transferido. Antes, ele estava na HMP Altcourse, prisão em Liverpool.

“O Serviço Penitenciário tem a responsabilidade de administrar os presos da maneira mais segura possível”, disse uma fonte do jornal. Mendy foi preso no final de agosto. Ele já fez três pedidos de fiança, mas as tentativas foram negadas.

O jogador será julgado em 24 de janeiro. O Manchester City afastou o atleta até que o processo judicial seja concluído.