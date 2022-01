Liderança RAPS e ex-presidente do PDT, Jéfferson Barroso anuncia mudança de partido

Aprovados

O acreano Jéfferson Barroso é um dos 80 selecionados, de todo o país, pela Rede de Ação Política para a Sustentabilidade (RAPS) para integrar o time de lideranças políticas da entidade em 2022. Apenas ele e Gabriel Santos, que já foi candidato a vice-prefeito e a deputado estadual pela Rede Sustentabilidade, foram aprovados pelo Acre. A lista com os 80 nomes foi divulgada no fim do mês passado.

RAPS

O “Programa de Líderes RAPS” é o principal programa da organização e tem como propósito a capacitação e o desenvolvimento de líderes políticos que “possam compreender e responder aos desafios econômicos, sociais e ambientais que o país enfrenta”. O programa tem apoio da Fundação Lemann, de Jorge Paulo Lemann, empresário fundador da AMBEV.

Turma de peso

A turma de líderes RAPS deste ano terá nomes de peso da política nacional entre os 80 selecionados. A deputada federal Tábata Amaral (PSB/SP), o senador Alessandro Vieira (Cidadania/SE), os deputados federais Carlos Chiodini (MDB/SC) e Felipe Rigoni (PSB/ES), dentre outros líderes de vários partidos, estarão na mesma turma dos dois acreanos.

História

Voltando para Barroso, o jovem político disputou a primeira eleição aos 17 anos de idade, na época, sendo um dos candidatos a vereador mais jovens do país. Hoje, aos 27 anos, é pesquisador e gestor público com especialidades em inovação, ciência e tecnologia. Ex-diretor no ITEC (a época instituto de Inovações do Município) e da FUNTAC (Fundação de Tecnologia do Acre). Jéfferson foi ainda presidente da Executiva do PDT de Rio Branco até 2020, na eleição em que o partido fez três vereadores em Rio Branco.

De mudança

Após renunciar à presidência municipal do PDT por divergências internas, o destino de Barroso é o PSD do senador Sérgio Petecão. Sabe-se inclusive que Jéfferson é um dos técnicos do plano de governo do pré-candidato ao Governo, sendo responsável pela área de Inovação e Pesquisa para geração de oportunidade aos jovens.

Influência

À coluna, Barroso confessou que o principal entusiasta e articulador de sua ida para o PSD foi seu amigo Eduardo Ribeiro, que fez o mesmo caminho: saiu do PDT e foi para o PSD. Eduardo foi candidato a vice-prefeito na última eleição municipal, que tinha como cabeça de chapa a ex-prefeita Socorro Neri. Hoje, Ribeiro é pré-candidato a deputado estadual pelo novo partido.

Água

Em coletiva realizada nesta segunda (3), o prefeito Tião Bocalom (PP) enfim anunciou a reversão do sistema de saneamento e abastecimento de água do Estado para o Município. O serviço, que até o dia 31 de dezembro de 2021 estava sob responsabilidade do Depasa, passa agora para a gestão do Saerb. Segundo o prefeito, com a reversão os rio-branquenses serão contemplados com uma distribuição “muito melhor do que o ofertado nos últimos anos”.

Tem que pagar

Ainda segundo Bocalom, a partir de agora, quem não pagar o consumo de água terá o fornecimento cortado. “Não tem outro jeito. Não é justo com quem todos os meses tira o dinheiro do seu bolso e faz o pagamento. As pessoas mais humildes são as que mais pagam. Enquanto isso, temos muitas pessoas com alto poder aquisitivo, incluindo empresários, que não pagam. Esses últimos também serão cortados. Vamos tratar tudo com muita transparência”, disse.

Aquífero

Na mesma coletiva o prefeito disse que vai resolver o problema do abastecimento de água no 2º Distrito de Rio Branco com a utilização da água do aquífero da região. Segundo Bocalom, as águas do aquífero estão há 300 metros da superfície e estudos devem ser feitos em breve para a prospecção dessas águas.

Transporte público

Já quando o assunto foi a situação de emergência do transporte público de Rio Branco, o prefeito disse após a empresa Auto Aviação Floresta abandonar os serviços na capital acreana, nenhuma outra empresa quer atuar na cidade, já que o cenário para lucro não é positivo. “Essa situação caótica do transporte público se estende desde muitos anos. Não é fácil. Estamos fazendo tudo o que podemos para resolver essa situação que afeta tanto a população de Rio Branco”, disse o prefeito.

WhatsApp

Antes da coletiva, bem cedinho, o prefeito de Rio Branco mandou uma mensagem via WhatsApp para seus secretários municipais falando que “agora é meter a mão na massa e mostrarmos para o que viemos definitivamente”! Na mesma mensagem, o prefeito continuou: “Temos quase 300 milhões de recursos próprios, frutos de aumento real das receitas de transferências, resultantes da política econômica de nosso presidente Bolsonaro, mas, principalmente, fruto da luta de cada um de nós que aplicamos a máxima de ‘SE NÃO ROUBAR O DINHEIRO DÁ'”.