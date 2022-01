“Maconheiro e vagabundo”: Leonardo explode sobre o que pensa do filho e João Guilherme acaba sendo rejeitado

João Guilherme, é filho do cantor sertanejo Leonardo. Assim como o pai, o menino as vezes se envolve em polêmicas. No entanto, dessa vez, a culpa não foi totalmente dele. Em suma, a cantora Juliana Bonde, vocalista do Bonde do Forró, expôs tudo o que pensa do menino. Além disso, vale ressaltar que João vem vendo BBB22 todos os dias, por conta de sua ex, Jade Picon.

Em resumo, tudo aconteceu quando Juliana abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram. Desse modo, algum internauta perguntou se ela ficaria com o filho de Leonardo, João Guilherme. Todavia, sem papas na língua, a morena detonou sobre o que pensa do rapaz.

“Olha, com todo o respeito eu não gosto de Zé droguinha”, disse Juliana. Sendo assim, além de rejeitar o rapaz, ela insinuou que ele é usuário de algum tipo de droga.

Mas não para por aí! Segundo o site Movimento Country, o cantor Leonardo também já falou o mesmo para João Guilherme. O ex-namorado de Larissa Manoela, revelou há alguns meses, que o pai o julga pela maneira que se veste. Além disso, também já o chamou de maconheiro.

“Eu chego com as unhas pintada e ele me chama de maconheiro e vagabundo”, confessou o rapaz de 19 anos. Além disso, segundo o mesmo site, João já afirmou que não sente falta do que nunca teve, se referindo ao pai.

Esposa de Leonardo, Poliana expõe traições

Recentemente, Poliana Rocha, esposa de Leonardo causou polêmicas ao falar sobre as traições do marido. Além disso, a mesma afirmou que não se importa e nem quer saber de mais nada.

“Existem muitos comentários maldosos me chamando de chifruda, corna, que eu estava com ele por dinheiro”, revela a loira, em seguida afirmando que qualquer mágoa ficou no passado. “Eu até cheguei a ler algumas [críticas], mas senti dó da pessoa que fez o comentário, não de mim. Fui traída sim, assumidíssima, me permiti perdoar, superei e construí uma família linda”, ressaltou a socialite.