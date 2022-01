Mãe é criticada após batizar o filho de Lúcifer

“Não havia nenhuma inspiração para o nome. Eu olhei muitos livros de bebês e gosto de nomes incomuns. Não gosto de ter os nomes padrão”, explicou Josie no programa televisivo.

A tradição cristã conhece o nome Lúcifer como o anjo caído, que também é conhecido como Satanás.

“Gosto do nome porque gosto. Não acho que represente o diabo, aos meus olhos. Se o diabo fosse chamado de outra coisa, você também não gostaria desse nome. É sobre a mentalidade das pessoas com o nome. As pessoas me perguntam por que, mas eu digo: por que não?”, continua.

Josie ressalta que não se arrepende da escolha e que, caso tivesse engravidado de uma menina, o nome escolhido teria sido Narnia.