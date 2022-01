Médico de Bolsonaro só chegará ao Brasil na madrugada de terça-feira

Médico do presidente Jair Bolsonaro, o cirurgião Antônio Luiz Macedo disse à coluna que só deve chegar ao Brasil na madrugada desta terça-feira (4/1), e não na tarde desta segunda-feira (3/1), como o atual chefe do Palácio do Planalto havia anunciado mais cedo.

“O avião sai daqui de Bahamas às sete horas da noite. Ele deve chegar ai entre uma e duas (horas) da manhã”, afirmou o médico à coluna por mensagem. Macedo viajará para o Brasil em um avião fretado pelo hospital Vila Nova Star, onde Bolsonaro está internado.

O cirurgião disse ainda não saber se o presidente da República precisará passar por uma cirurgia. De acordo com o médico, o martelo só será batido após ele fazer um exame de palpação no chefe do Palácio do Planalto. Até lá, Bolsonaro seguirá internado.

O presidente interrompeu suas férias em Santa Catarina e viajou para se internar em São Paulo na madrugada desta segunda, após sentir dores abdominais no domingo (2/1). Boletim médico do Vila Nova Star informou que Bolsonaro está com obstrução intestinal.

O problema ocorre quando a passagem das fezes pelo intestino está total ou parcialmente bloqueada. A obstrução impede a passagem dos alimentos digeridos pelo intestino. Por isso, os produtos dessa digestão, como fezes, gases intestinais e secreções digestivas, acumulam-se e aumentam a pressão dentro do intestino.

Bolsonaro e sua comitiva estavam no litoral de Santa Catarina desde o dia 27 de dezembro, e a saída deles foi feita antes do esperado. O desembarque do presidente e sua família no Aeroporto de Congonhas (SP), na capital paulista, ocorreu por volta de 1h30 desta madrugada.