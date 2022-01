Naiara Azevedo pergunta para Arthur Aguiar no BBB 22: ‘Você acredita que quem ama trai?’

A cantora, então, opina: “Me corrija se eu estiver errada, amor pode existir em todas as relações, mas o respeito, talvez a gente só vai descobrir com uma segunda chance…”. Em seguida, ela pergunta: “Você acredita que quem ama trai?”.

Ele também revela uma curiosidade. “Sou muito ligado em cheiro. É uma parada muito importante. Estou sentindo falta do perfume dela, do cheiro dela.”

Na área externa do BBB 22, Arthur Aguiar fala com Naiara Azevedo sobre a saudade que está sentindo da mulher, Maíra Cardi:

