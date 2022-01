Nem portão escapa: polícia recupera um, furtado de residência em Rio Branco

O portão foi restituído ao dono e as investigações continuam, no intuito de localizar os envolvidos no crime.

Avaliado em R$ 6 mil, o portão teria sido retirado do imóvel (no qual já estava fixado) e levado por um caminhão de frete para a residência de uma jovem de 18 anos.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!