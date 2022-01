No Juruá, AC-407 garante acesso a Rodrigues Alves

Chuva, lama, atoleiros e isolamento, era lembrada assim a rodovia AC 407. A depender do governo passado, a ponte que ligaria Cruzeiro do Sul a Rodrigues Alves, um sonho prometido de 20 anos para população do Vale do Juruá acabou não sendo concretizado após reeleição do governo petista.

Após assumir o governo, Gladson Cameli garantiu melhorias para as famílias da região como a operação tapa-buracos da estrada que garante acesso a Rodrigues Alves (AC 407), se tornando uma das prioridades em investimentos na área de infraestrutura no Acre, permitindo que mais acreanos pudessem ter seu direito de ir e vir garantidos pela constituição federal.

Há anos sem receber manutenção, a AC-407 recebeu operação tapa-buracos pelos agentes técnicos do Deracre e acreanos passaram a ter mais um meio de acessar a cidade de Rodrigues Alves e Mâncio Lima.

O governador Gladson Cameli determinou que a rodovia fosse melhorada e investiu mais de 1,7 milhão de reais em serviços no intuito de garantir condições essenciais de tráfego para rodovia.

“O governo Gladson fez a recuperação do acesso a balsa de Rodrigues, trabalha em uma importante rodovia no Vale do Juruá garantindo a ligação dos municípios, mas, cabe relembrar que em governos anteriores essa estrada acabou sendo esquecida e não vinha recebendo manutenção, até mesmo a balsa não oferecia condições de segurança para população”, enfatiza o presidente do Deracre, Petronio Antunes.

Antunes ressalta “ O Deracre em tão pouco tempo, na gestão do governador Gladson foi reestruturado e avançou bem mais do que quem teve oportunidade de fazer mais pelo Acre”, finaliza.