Novidade no ContilNet! Guru Binho de Ouros traz a previsão da semana para seu signo; veja

Pessoas, um Feliz 2022, semana boa com energia, alegria e determinação para acontecer! Sejam o milagre que desejam tanto, vamos conferir o zodíaco:

Áries, de 21 de março a 20 de abril: Tenham a esperança de colocarem o melhor de vocês para fora e fazerem o milagre, a grande diferença de um gesto de carinho… Nos negócios, fé nas apostas e contratos que poderão trazer o resultado que vocês desejam tanto… Na saúde, otimismo e alto astral para quebrar qualquer pensamento negativo, coloquem a coisa para acontecer!

Touro, de 21 de abril a 20 de maio: Sacrifício é a palavra de ordem para criar mérito perante as situações e sonhos… Sem sacrifício, nenhuma recompensa pode existir… Ponderem! Nos negócios, terão que fazer um trabalho árduo nessa semana, pensando em resultados futuros, não imediatos, planejem os recursos de modo que todas as ações fiquem sustentáveis… Na saúde, cuidado com limites excedidos, disciplina e limite é importante para tudo…

Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho: Amor é a ação incondicional de fazer o que gosta e dedicar a alguém… Sejam esse amor que constrói tudo… Nos negócios, ação construtiva e realização de propostas e projetos, com resultado expressivo! Sucesso e alegria entusiasmante! União e identificação com as pessoas do trabalho… Na saúde, excelente forma física e energia transformadora da mente, físico e espírito!

Câncer, de 21 de junho a 22 de julho: É tempo de transformação e despedida, deixem o velho ir embora para dar vida ao novo… Desapeguem e aceitem esse ciclo de vida, tudo muda, tudo transforma… Nos negócios, fim de contratos e acordos, transformações no trabalho e evolução da consciência e exigência… Na saúde, cuidem da higiene íntima, da boa energia sexual e sejam positivos com os próprios sentimentos…

Leão, de 23 de julho a 22 de agosto: O desafio é um salto de fé, além da realidade que não podem ver, confiem no impulso da vontade, sincronizando fé e intuição… Nos negócios, um palpite de sorte, indicando fé e aposta numa determinada ação de um projeto, novos caminhos sendo traçados além de uma recompensa imediata, visão de futuro e oportunidade, sincronizem e não ajam por impulso… Na saúde, cuidado com impulsividade e ansiedade, que façam vocês comerem a torto e direito… Disciplina é tudo!

Virgem, de 23 de agosto a 21 de setembro: Sejam a liderança que serve comandando e comandam servindo, unam os interesses numa ação por uma causa, conquistem corações e mentes… Nos negócios, a liderança de vocês alcançará um resultado satisfatório que corresponde aos objetivos do grupo, dos clientes e colegas, façam valer a missão com determinação e ações direcionadas e o bom resultado virá! Na saúde, determinação e positivismo que influencia a boa forma, cuidado com a arrogância e atropelarem pessoas sem considerarem meios…

Libra, de 22 de setembro a 23 de outubro: Um ciclo se repete e a sorte pode favorecer se tiverem sincronismo com a realidade… A sorte ajuda quem trabalha como parceiro dela, ajustem ações com pensamentos de harmonia e a coisa acontece! Nos negócios, sorte que pode definir resultados se a sincronia for perfeita, usem o tempo como uma medida para deliberar a ação… Na saúde, cuidado com a gula e observem a qualidade da alimentação…

Escorpião, de 24 de outubro a 22 de novembro: Hora de vender as ideias, projetos e de fazerem o melhor com a comunicação e o que vocês são de verdade… Cuidado com mentiras compulsivas… Nos negócios, propaganda fazendo diferença em todas as propostas, tenham uma comunicação clara dos objetivos de vocês e certifiquem que foram compreendidos… Vendam o que é real,e não o fantasioso… Na saúde, cuidado com a fala e cordas vocais, usem vitamina C e exercícios regulares…

Sagitário, de 23 de novembro a 21 de dezembro: Uma maravilhosa fase de realização e conquista, finalizando um ciclo e realizando sonhos, comemorem a alegria de viver! Objetividade é tudo! Nos negócios, excelente fase de conquista e consolidação de uma filosofia de resultados… Pensamento objetivo que realiza e dá força! Na saúde, tudo de bom com o corpo, alma e espírito, enfatizando o otimismo, alegria de viver e gratidão pelo destino…

Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro: Luz e boa sorte na caminhada de vocês, um abençoado momento de alegria e felicidade, deixem a luz de vocês ganhar corações e mentes e inspirar as pessoas no caminho do bem! Nos negócios, boa sorte que permite fechar propostas, acordos e procedimentos favoráveis, sucesso em vendas e resultados, assim como integração com as pessoas, sucesso que é bom é o que se conquista junto! Na saúde, luz e felicidade, garantindo boa forma, vitalidade, otimismo e alegria em tudo! Deixem a luz brilhar!

Aquário, de 21 de janeiro a 18 de fevereiro: Temperança é a combinação de ações e energias para fazer a harmonia e uma alquimia de sabor especial… Combinem ideias, pensamentos e tenham a receita para mudar o que desejam… Nos negócios, possibilidade de juntarem times e ideias para promoverem produtos, soluções e ações que serão bem sucedidas! Objetividade e equilíbrio para agir, energia que cura. Na saúde, cura produzida por boa fé, pensamentos harmônicos, uso de homeopatia ou ervas com excelentes resultados, disposição física.

Peixes, de 19 de fevereiro a 20 de março: É momento de prudência, observar antes de falar, conter a raiva e demonstrar pelo trabalho ou prática, aquilo que não se explica por palavras… Nos negócios, ação de bastidores e com muito trabalho estratégico, resultados tangíveis e que são atingidos por ação prática… Evitem palavreados quando podem demonstrar pela ação… Na saúde, tenham cuidado com os intestinos, comam comida de qualidade e evitem alimentos e bebidas processadas…

Pessoas, uma boa e abençoada semana!

