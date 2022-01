O que os astros reservam para 2022? Doze personalidades acreanas e seus signos

Quais são os seus planos para 2022? Viajar depois do isolamento social imposto pela pandemia? Focar na sua estabilidade financeira? Aproveitar mais os amigos e a família? Cuidar mais da sua saúde? Conhecer o amor da sua vida ou fortalecer o seu relacionamento? Ou tudo isso junto e misturado? A astrologia pode influenciar nessa missão. Saiba o que os astros te reservam para o ano vindouro!

Áries – 21 de março a 19 de abril

Virtudes: Determinação, liderança, iniciativa

Previsão para 2022

Amor – O amor segue mais tranquilo para as pessoas desse signo em 2022, pois não existe nenhuma pressão de planetas mais intensos no setor amoroso de suas vidas.

Família e amigos – Saturno continua em Aquário e promete manter essa vibe mais intimista com os familiares que você viveu em 2021, com um certo distanciamento social e apenas o contato e convívio com amigos mais íntimos. No entanto, com a presença de Júpiter entre 12 de maio e 25 de outubro em seu signo, você começa a voltar a se abrir e todos os setores de sua vida serão beneficiados. Você estará mais aberto e receptivo nesse período. O ano promete boas novidades em todos os setores, portanto, procure relaxar e usufruí-lo.

Saúde – Netuno continua em Peixes e pede cuidados mais carinhosos com você mesmo. É um tempo interessante para a prática da meditação ou de qualquer atividade integrativa para o equilíbrio da saúde. A medicina tradicional se torna limitada com Netuno nesse setor de seu mapa. Fique atento aos desequilíbrios psicossomáticos.

Trabalho e dinheiro – Urano em Touro, de 2019 a 2026, dá o tom de sua maneira de lidar com dinheiro, que se torna cada vez mais livre e inovadora. Você continua atraído pelas novas moedas, como os ‘bitcoins’ e os investimentos em 2022, devem priorizar as novidades, numa nova economia. Você é impulsivo, mas deve ser cauteloso nos investimentos, pedidos de financiamentos e empréstimos. Plutão continua em Capricórnio e as mudanças na carreira também continuam, agora já menos estruturais, mas ainda na direção de trazer a você maior poder e autonomia.

Viagens – Júpiter, o planeta das grandes e longas viagens, atravessa seu signo entre 12 de maio e 25 de outubro, retomando essa caminhada em 2023. Portanto, se está planejando viajar no ano que vem, aproveite esse período que envolve, praticamente, metade do ano.

Touro – 20 de abril a 20 de maio

Virtudes: Estabilidade, resistência, praticidade

Previsão para 2022

Amor – Taurinos vêm sendo pressionados por Urano, que entrou em Touro em 2019; pelos eclipses no eixo Touro/Escorpião, que começaram em 2021; e também no eixo Gêmeos/Sagitário, que começaram em 2020 e terminam em dezembro do 2021. Como as energias de um eclipse impactam um signo com acontecimentos que duram cerca de seis meses, taurinos podem esperar por um bom movimento nessas áreas de suas vidas. Se estiverem sós, um novo relacionamento pode começar.

Família e amigos – Os eclipses em Escorpião trazem mudanças em todos os setores, portanto, amigos e familiares são também impactados por essas transformações, já que quando mudamos, muda tudo em nosso entorno. A relação com a vida já vem mudando e se tornando mais livre e autônoma com a presença de Urano em seu signo, o que continua em 2022. Portanto, muitos novos caminhos estão reservados em todos os setores das vidas das pessoas de signo solar ou ascendente em Touro.

Saúde – Este pode ser um ano de recuperação da saúde, de reequilíbrio de todos os aspectos de seu ser, especialmente entre 12 de maio e 25 de outubro, quando Júpiter, o planeta das benesses e dos presentes inesperados, atravessa o signo de Áries, que rege o setor da saúde integral de seu mapa. Portanto, chegou a hora de olhar para si mesmo como um ser integral, com um corpo físico, um mental, um emocional e um espiritual. Por meio de terapias e atividades integrativas, busque o equilíbrio entre eles. A prática da meditação, ioga e uma rotina baseada em uma boa alimentação e cuidados com o corpo será, certamente, a melhor escolha.

Trabalho e dinheiro – Saturno continua em Aquário em 2022, mas agora sem a presença do benfeitor Júpiter. Saturno é um planeta de aprendizado, por isso é considerado o “Senhor do Carma”. No entanto, vamos entender o carma como um nó, que temos que desatar para nos sentirmos mais livres e completos. Saturno no setor do trabalho e da carreira pede cautela e cuidado, tanto com os passos dados quanto com o relacionamento com colegas e superiores. Pode ser um ano mais difícil, com alguns enfrentamentos e muito trabalho. Além de Saturno, você continua passando por mudanças provocadas por Urano em seu signo e pelos impactos dos eclipses, também em seu signo, que promovem acontecimentos importantíssimos em sua vida durante todo 2022. Procure não dar passos muito largos e fique atento aos investimentos.

Viagens – Plutão continua em Capricórnio até 2023, o setor das viagens em seu mapa, tornando essa experiência absolutamente transformadora em 2022 até 2023. Você pode decidir encerrar sua jornada em um país e mudar-se definitivamente para outro. Essa mudança acarretará outras mudanças que vão envolver uma ampla transformação na sua vida.

Gêmeos – 21 de maio a 20 de junho

Virtudes: Comunicação, expressividade, lógica

Previsão para 2022

Amor – O último eclipse de 2021 acontece em Sagitário, signo que rege os relacionamentos em seu mapa. Como as energias de um eclipse impactam a vida de todos nós por, pelo menos, seis meses, no primeiro semestre de 2022, geminianos terão como foco os relacionamentos. Se estiver só, uma pessoa diferente pode surgir, mas você deve ir devagar, pois relacionamentos que começam sob um eclipse podem trazer algo de obscuro, que só é revelado algum tempo depois. Todo cuidado é pouco. Se for comprometido, chegou a hora de rever o relacionamento para começar a fazer algumas mudanças necessárias para uma boa continuidade.

Família e amigos – A passagem de Júpiter através do signo de Áries, que vai acontecer entre 12 de maio a 25 de outubro, vai movimentar intensamente o setor social de sua vida, o que beneficia diretamente as amizades. Portanto, novas amizades poderão ser feitas e as antigas serão renovadas em 2022. O setor familiar caminha na neutralidade de acontecimentos. Segue tranquilo e equilibrado.

Saúde – Este será um ano que vai exigir de você mais cuidado com a saúde, pois os eclipses no eixo Touro/Escorpião impactam exatamente os dois setores desta área em seu mapa. Isso não quer dizer que sua saúde estará mais frágil, mas que você colocará sua atenção e dedicação a um processo de mudanças e transformação de sua maneira de lidar com seu corpo, mente, emoção e espírito. Busque um equilíbrio maior durante todo o ano e invista nas medicinas homeopáticas, indianas e chinesas.

Trabalho e dinheiro – Plutão continua em Capricórnio trazendo mudanças efetivas em sua vida material e financeira depois de um período de perdas e falta de controle sobre seu dinheiro. Este pode ser um ótimo ano para encontrar bons parceiros financeiros e investidores. Em 2022, teremos dois eclipses em Escorpião, que prometem mudanças efetivas em sua rotina, especialmente na de trabalho. Essas mudanças podem envolver um novo empreendimento ou emprego ou mesmo um novo projeto que começa a trazer as mudanças prometidas.

Viagens – Saturno continua em Aquário, setor das longas viagens em seu mapa, o que dificulta e traz atrasos, mas também novas estruturas a esse setor. Saturno traz obstáculos, mas costuma trazer mais estruturas em tudo o que toca. Mesmo que você não viaje durante 2022, este será um ano de planejamento, em que seu olhar estará mais voltado para destinos internacionais.

Câncer – 21 de junho a 22 de julho

Virtudes: Sensibilidade, proteção, segurança

Previsão para 2022

Amor – Câncer é um dos signos mais impactados pelas mudanças nos relacionamentos em 2022. O setor amoroso é mobilizado pelos eclipses que acontecem em Escorpião, abrindo portas e trazendo oportunidades para transformações profundas nessa área de sua vida. O amor pode acontecer, mas fique atento e caminhe devagar. Plutão continua em Capricórnio em 2022, portanto essa área da sua vida segue passando por mudanças. Atenção ao tipo de pessoa que atrair neste período. Se for comprometido, os longos processos de mudanças e crises no seu relacionamento, em 2022, têm tudo para se definir.

Família e amigos – Urano continua em Touro movimentando intensamente sua vida social em 2022. Essa energia é muito vibrante e deixa você mais ansioso e voltado para os divertimentos, especialmente junto dos amigos. Os eclipses que acontecem no eixo Touro/Escorpião também vão movimentar as amizades e é bastante provável que você faça uma boa limpeza, uma espécie de triagem para preservar apenas os verdadeiros amigos. O setor familiar segue equilibrado

Saúde – Este será um ano em que você seguirá com tranquilidade em relação à sua saúde, pois há pouco menos de dois anos, a vida levantou um alerta para que você se cuidasse com mais carinho. Portanto, 2022 chega mais equilibrado ou apenas seguindo naturalmente com atividades que mantêm o equilíbrio entre corpo, mente, emoção e espírito.

Trabalho e dinheiro – Saturno continua em Aquário, o setor que rege as finanças em seu mapa. No entanto, não rege o dinheiro que você ganha propriamente com um emprego, mas o dinheiro que é compartilhado por meio de processos de heranças, divórcios ou mesmo com parceiros financeiros e investidores. É um tempo em que o dinheiro chega com dificuldade, mas chega. O eclipse do último mês de 2021 em Sagitário traz mudanças em sua rotina de trabalho, que podem envolver o primeiro semestre de 2022. É possível que você receba uma nova proposta de trabalho, que comece um novo emprego, um novo projeto ou empreendimento.

Viagens – Netuno continua em Peixes, setor das grandes e longas viagens de seu mapa, o que sugere que 2022 será um ano de viagens internacionais para países envolvidos pelas águas, sejam os mares, os rios ou as cachoeiras. A boa notícia é que Júpiter estará em Peixes e carrega muitas oportunidades de viagens longas e distantes em dois momentos: do primeiro dia do ano até 12 de maio e depois de 25 de outubro até o fim do ano. Nesse período você poderá planejar ou realizar uma viagem internacional, ou mesmo mudar de país.

Leão – 23 de julho a 22 de agosto

Virtudes: confiança, lealdade, bondade

Previsão para o 2022

Amor – Saturno continua em Aquário, setor que rege os relacionamentos em seu mapa, portanto, este é um tema importante em 2022. Saturno esfria tudo o que toca e nos permite ser mais racionais – consequentemente, mais frios. Este planeta traz aprendizados em seus trânsitos e suas lições continuam com força no setor dos relacionamentos. Chegou a hora de levá-los a sério, de comprometer-se ou, ao contrário, ficar só. É tempo de tomar decisões.

Família e amigos – Os eclipses em Escorpião que acontecem em 2022 prometem trazer mudanças importantes e significativas no setor doméstico e familiar de sua vida. Isso pode estar relacionado à mudança de casa, cidade ou país, resultando em uma nova estrutura familiar. Essa energia pode envolver também uma transformação direta na dinâmica familiar, como uma separação, a mudança de casa de um filho, ou o retorno de um filho. Oportunidades de novas amizades e necessidade de término de amizades que não fazem sentido.

Saúde – Plutão continua em Capricórnio, o setor da saúde em seu mapa, exigindo um olhar mais carinhoso para sua saúde integral, ou seja, de corpo, mente, emoção e espírito. Haverá a necessidade de unir todos esses aspectos na busca de um equilíbrio dinâmico. Se você passou por processos difíceis envolvendo sua saúde, este será um ano de recuperação, construção de um novo ser e saúde plena.

Trabalho e dinheiro – As mudanças no trabalho e na carreira continuam intensas, pois Urano em Touro promete, em todo 2022, empurrá-lo para a insatisfação com tudo o que não faz mais sentido, com um trabalho que já não alimenta sua alma e arremessá-lo para a inovação e as novidades em sua carreira. O período pede um olhar para o futuro, que começa a ser construído no presente.

Viagens – O novo ano chega com uma ótima notícia para leoninos e leoninas mais aventureiros: a passagem de Júpiter pelo signo de Áries, que rege as viagens longas e distantes. Entre 12 de maio e 25 de outubro, Júpiter abre portas e traz novas oportunidades de boas aventuras internacionais.

Virgem – 23 de agosto a 22 de setembro

Virtudes: organização, bom gosto, precisão

Previsão para o 2022

Amor – Plutão continua em Capricórnio, setor que rege o amor em seu mapa, mobilizando os assuntos do coração, que continuam passando por processos mais intensos de mudanças em sua maneira de amar e até em seus desejos. Você tem vivido dificuldades nesse setor já há muitos anos, com altos, baixos e algumas perdas. No entanto, 2022 pode trazer a grata surpresa da grande virada de Plutão, quando o “dispensador de riquezas” decidirá recompensá-lo pelas perdas e devolver cem vezes mais do que lhe foi arrancado. O ano pode ser de boas definições no amor.

Família e amigos – Durante 2022, as amizades podem ser profundamente impactadas por conta dos eclipses em Escorpião, que vão mobilizá-las. Isso pode significar muitas coisas, como a aproximação de pessoas que podem promover algumas mudanças em sua vida, inclusive sua maneira de se relacionar com os amigos. Você pode se decepcionar com alguns amigos e pode perder amizades. Os relacionamentos com parentes passarão por um momento de neutralidade.

Trabalho e dinheiro – Você é uma pessoa naturalmente focada na saúde. Além de passar por uma limpeza ética e moral, vive também a necessidade de ter um corpo saudável e livre de doenças. Saturno está em Aquário, o setor da saúde em seu mapa, e quando Saturno impacta um setor de nossas vidas, tendemos a levá-lo mais a sério. Você estará ainda mais focado em seu equilíbrio integral; corpo, mente, emoção e espírito devem vibrar em uma só sintonia.

Trabalho e dinheiro – Entre 12 de maio e 25 de outubro, você recebe as boas novas de Júpiter em Áries, o melhor planeta do zodíaco no setor das finanças em seu mapa. Período favorável para investimentos, pedidos de financiamentos, empréstimos e pessoas interessadas em investir em seus projetos. O período é realmente bastante positivo e o dinheiro chega com mais facilidade.

Viagens – Os eclipses que acontecem no eixo Touro/Escorpião impactam exatamente os dois setores de viagens em seu mapa, tanto as curtas e rápidas, quanto as longas e distantes. Certamente, essas viagens serão transformadoras. É provável que decida mudar de cidade ou de país em 2022.

Libra – 23 de setembro a 22 de outubro

Virtudes: diplomacia, beleza, adaptação

Previsão para o 2022

Amor – O setor amoroso de sua vida vem passando por inúmeras mudanças, desde a entrada de Saturno em Aquário, no fim de 2020, e que se estende até o início de 2023. Saturno no setor amoroso do mapa pede seriedade e comprometimento, mas nem sempre surge a pessoa certa para isso. A melhor notícia é a passagem de Júpiter por Áries, signo oposto ao seu, de 12 de maio a 25 de outubro, que vai movimentar diretamente o setor de relacionamentos de seu mapa. O período trará pessoas interessantes, que vão cruzar o seu caminho e, se estiver só, você terá oportunidades diversas para iniciar um romance. Você pode começar um namoro gostoso em 2022.

Família e amigos – Plutão continua em Capricórnio e traz mudanças estruturais no seio da família e nas estruturas familiares, que podem envolver sua casa. Mudanças têm acontecido há muitos anos e, em 2022, elas continuam, mas não no sentido das perdas, pelo contrário. O período é de ganhos. Você pode se mudar de casa, de cidade ou mesmo de país, promovendo uma mudança na dinâmica e funcionamento do dia a dia familiar. Entre 12 de maio e 25 de outubro, haverá um bom movimento, com aproximação de novas amizades e renovação das antigas.

Saúde – Netuno em Peixes continua mobilizando a área da saúde em seu mapa, o que pode ter trazido nos últimos anos alguns problemas e dificuldades no setor, como doenças com dificuldades de serem diagnosticadas e exames inconclusivos. Netuno na área da saúde pede cuidados redobrados, um olhar mais integrativo, que envolva a limpeza do corpo, das emoções, da mente e do espírito.

Trabalho e dinheiro – Durante todo o ano e até 2023 sua vida financeira será impactada pelos eclipses nos signos de Touro e Escorpião, que começaram a acontecer em novembro de 2021. Vai impactar exatamente o setor das finanças. Como as mudanças que os eclipses trazem são, normalmente, imprevisíveis, o melhor que você tem a fazer durante este ano é ser cauteloso com relação às suas finanças, especialmente nos investimentos. Procure guardar mais do que gastar em 2022 e dê passos seguros relacionados aos seus investimentos.

Viagens – Júpiter, o planeta que rege as viagens, especialmente as internacionais, estará em Áries, o que vai impactar o eixo astrológico que você pertence, abrindo portas e trazendo oportunidades de conhecer novos destinos. Isso vai acontecer entre 12 de maio e 25 de outubro e terá prosseguimento em 2023.

Escorpião – 23 de outubro a 21 de novembro

Virtudes: força de vontade, intensidade, dedicação

Previsão para o 2022

Amor – Urano segue em Touro até 2026 e as mudanças em seu relacionamento continuam a acontecer. Se for comprometido, a exigência de Urano é que seu relacionamento caminhe com mais liberdade e autonomia para ambos. Caso isso não seja possível, a tendência é de rompimento. Se estiver só, Urano continua trazendo pessoas diferentes até você e alguns romances podem acontecer.

Família e amigos – Urano em Touro e Plutão em Capricórnio mobilizam intensamente sua vida social e trazem a você uma espécie de capacidade de aprofundar o que vale a pena e deixar bem distante o que não vale. Enquanto Urano abre portas para o novo e traz uma nova maneira de se relacionar e pessoas interessantes perto de você, Plutão faz uma espécie de triagem, de limpeza, e deixa apenas o que deve deixar. Você, apesar de aberto para transitar pelo social, não está disposto a abrir sua vida para qualquer pessoa.

Saúde – Uma boa notícia chega junto com 2022 em relação à sua saúde, que será amplamente beneficiada pela passagem de Júpiter em Áries, signo que rege esse setor de seu mapa, entre 12 de maio e 25 de outubro. Durante todo ano, você será beneficiado, no entanto, este período promete um equilíbrio saudável, que pode resultar dos cuidados que você decidiu tomar com sua saúde. Corpo, mente, emoção e espírito começam a vibrar em uma só sintonia.

Trabalho e dinheiro – Este pode ser um dos melhores anos de sua vida para o dia a dia de trabalho, especialmente entre 12 de maio a 25 de outubro. Júpiter, o planeta das benesses e dos presentes inesperados, entra no signo de Áries, setor do trabalho em seu mapa. Caso esteja em busca de um novo emprego, pode se tranquilizar, pois Júpiter o abençoará com uma tremenda ou algumas oportunidades. Se já estiver trabalhando com o que gosta, este é um período de novos e promissores projetos.

Viagens – Plutão continua em Capricórnio, o setor que rege as viagens mais rápidas e próximas. Onde Plutão toca, ele traz a necessidade de aprofundamento e intensidade de acontecimentos que levam para mudanças significativas em nós e em nossas vidas. Isso quer dizer que mesmo uma viagem rápida pode chegar a você como algo amplamente significativo e intenso, que trará mudanças profundas. Não subestime qualquer oportunidade de viagem; elas certamente surgirão e vão conduzi-lo a um novo momento e ciclo de vida.

Sagitário – 22 de novembro a 21 de dezembro

Virtudes: Entusiasmo, otimismo, jovialidade

Previsão para o 2022

Amor – A boa notícia para as pessoas de Sagitário é a passagem de Júpiter, o planeta das benesses e dos presentes inesperados, no setor que rege o amor em seus mapas, que acontece entre 12 de maio e 25 de outubro. Com Júpiter nesse setor, sagitarianos solitários podem contar com novas oportunidades no amor e nos romances. Para os que estão em busca de um compromisso amoroso, será possível, durante esse período, começar um novo romance, que pode, sim, se tornar mais sério no decorrer do tempo.

Família e amigos – Saturno continua caminhando através de Aquário, deixando você mais sério e fechado, pouco disposto a uma vida social agitada e movimentada. Você está mais caseiro e voltado para a família, que passa por um período de amor e acolhimento, um período de convívio sensível e agradável. Portanto, em relação aos amigos, você vai preferir os que fazem parte da sua intimidade, pois não há nenhuma disposição para conversas vazias, para uma vida social que beira a superfície.

Saúde – Este pode ser um ano decisivo para a busca e o encontro de um equilíbrio salutar, o que envolve o equilíbrio global, ou seja, de seu corpo, emoção, mente e espírito. O ano de 2022 pode ser um momento de início ou retomada da saúde. É um período importante, de transformações e renovação, pois os eclipses que acontecem durante todo ano impactam os setores da saúde de seu mapa e essas energias de renovação de ciclos estarão presentes.

Trabalho e dinheiro – Plutão continua em Capricórnio, setor que rege as finanças em seu mapa, trazendo lições importantes relacionadas ao dinheiro. Desde final de 2008 que você vem passando por situações que envolvem muita luta por um lugar ao Sol, pela estabilidade financeira, que está cada vez mais próxima. Você aprendeu o valor do dinheiro e chegou a hora do dispensador de riquezas, conhecido como Plutão, devolver a você cem vezes mais do que tirou. O ano promete novidades, como uma forte necessidade de liberdade e autonomia. Urano em Touro pode trazer projetos inovadores relacionados à internet e às novas tecnologias.

Viagens – Quando Saturno toca nossas vidas, ele dificulta um pouco o livre andamento dos acontecimentos, trazendo atrasos, problemas e até impossibilidades. Portanto, se você decidir viajar para destinos mais próximos à sua casa ou fazer uma bate-volta, procure estar atento às possibilidades de chateações, que costumam ser bastante frequentes com Saturno. No entanto, mesmo os perrengues serão importantes e promoverão mudanças em você.

Capricórnio – 22 de dezembro a 19 de janeiro

Virtudes: constância, persistência, disciplina

Previsão para o 2022

Amor – Urano segue em Touro, o setor amoroso de seu mapa, e os altos e baixos que você tem vivido nos romances também continuam. Essa energia estará presente em sua vida até 2026, o que promete situações inesperadas e acontecimentos inusitados nos assuntos do coração. Se estiver só e em busca de algo mais sério, é até possível que surja, mas a possibilidade maior é que você se envolva em romances sem aprofundamento. Os romances serão muitos e variados e, se estiver apenas a fim de aventura, este pode ser um ano inesquecível.

Família e amigos – Júpiter, o planeta das bênçãos e presentes inesperados, atravessa o signo de Áries, setor doméstico e familiar de seu mapa. Com isso, você pode esperar toda uma gama de bons acontecimentos que trarão prazer e conforto a você e aos seus. É possível que você decida mudar de casa, de cidade ou mesmo de país. Os eclipses que acontecerão em Escorpião trarão mudanças em sua maneira de se relacionar com os amigos. Você pode se tornar mais seletivo e deixar de lado algumas pessoas que já não fazem sentido. Além disso, não fará novas amizades, a não ser que saiba exatamente em qual terreno está pisando.

Saúde – Este será um ano mais tranquilo para a saúde. Plutão está caminhando para a porta de saída de Capricórnio, onde está desde 2008. Durante todo esse período, ele vem impactando a vida de capricornianos e capricornianas, do primeiro e segundo decanatos e agora e até 2023, do terceiro. Plutão exige mudanças profundas em todos os setores de sua vida, mas quando caminha para a porta de saída de um signo, costuma devolver tudo o que nos arrancou de forma multiplicada.

Trabalho e dinheiro – Saturno continua em Aquário, setor das finanças em seu mapa, durante todo ano, trazendo alguns atrasos, obstáculos e tornando seus ganhos mais difíceis. No entanto, com grande possibilidade de construção de novas estruturas financeiras. Saturno dificulta, mas traz a possibilidade de construir boas bases. Não desista diante dos obstáculos, seja persistente, ainda mais do que você é.

Viagens – Netuno continua em Peixes, o setor das viagens próximas e rápidas de seu mapa, durante todo o ano. Netuno nesse setor pede que você priorize destinos de praia, rios, lagos ou cachoeiras. Além disso, Júpiter, o planeta das longas viagens, estará em Peixes já no primeiro dia do ano até 12 de maio e a partir de 25 de outubro, beneficiando amplamente as viagens em 2022. Viagens nacionais e internacionais são mais do que possíveis e prometem ser prazerosas durante esse período.

Aquário – 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Virtudes: idealismo, inventividade, independência

Previsão para o 2022

Amor – As dificuldades impostas por um trânsito de Saturno podem envolver um, dois ou todos os setores de nossas vidas, inclusive o amor. Saturno pode trazer crises em relacionamentos já existentes, que são desencadeadas exatamente para que você perceba que existe algo na relação que deve ser mudado. Ou então para que você perceba que a relação já não funciona mais e precisa ser encerrada. Para os solitários, é possível que comecem um relacionamento e, caso isso aconteça em um trânsito difícil de Saturno, saiba que a relação certamente chega com alguns problemas.

Família e amigos – A passagem de Júpiter, o planeta mais benéfico do zodíaco, por Áries, setor que rege a vida social e as amizades em seu mapa, entre 12 de maio e 25 de outubro, promete abrir portas e trazer oportunidades de novas amizades e renovação das antigas. Você estará bastante sociável, aberto e comunicativo, e vai priorizar a vida social e o convívio com os amigos. É um período delicioso para estar com eles. Urano movimenta sua vida familiar, trazendo mudanças e mais mudanças nesse setor. Abra-se para elas e não tente, de nenhuma maneira, controlá-las.

Saúde – Saturno continua em seu signo, no entanto, não há pressão de nenhum planeta difícil no setor da saúde em seu mapa. Possivelmente, a saúde segue tranquila, a não ser que você precise aprender algo a partir dela. Saturno é nosso grande mestre, portanto, se sua saúde passa por um processo de desequilíbrio, é porque você deve olhar com mais atenção para ela.

Trabalho e dinheiro – Quando Saturno atravessa nosso signo, podemos esperar por restrições em todos os setores e a área financeira não fica fora desse contexto. Você deve se preocupar com Netuno, que está em Peixes, e ele atinge diretamente esse setor. Netuno pede atenção com parceiros de negócios, com ilusões e enganos, ou seja, com pessoas que podem “dar uma rasteira” em você. Não se envolva em negócios pouco claros e não empreste dinheiro sem ter certeza que vai receber de volta. Pode se envolver com grandes projetos, mudar de emprego, de função e tornar-se um empreendedor ou qualquer outra coisa que aponte para mudanças efetivas no trabalho.

Viagens – Aquarianos podem começar a comemorar, pois, apesar de toda pressão por conta da passagem de Saturno pelo seu signo, Júpiter, o planeta das longas viagens, atravessa o signo de Áries entre 12 de maio e 25 de outubro, abrindo portas e trazendo novas oportunidades de viagens nacionais e internacionais. Não está descartada a possibilidade de mudança de país, por trabalho, estudo ou simplesmente para mudar de ares. No entanto, os estudos em países distantes são os mais beneficiados.

Peixes – 19 de fevereiro a 20 de março

Virtudes: simpatia, compaixão, inspiração

Previsão para o 2022

Amor – Piscianos não passam por um trânsito específico que envolve seus relacionamentos em 2022. No entanto, com a passagem de Júpiter através de Peixes, do primeiro dia do ano até 12 de maio e depois a partir de 25 de outubro até o fim de 2022, vocês podem esperar por novidades quentes relacionadas ao amor. Se a relação continua e ganha ares de seriedade, vai depender somente de você. Se estiver em busca de um amor que traga expansão, conhecimento e gostosos aprendizados, de uma relação que agregue e não arranque, este pode ser o ano em que ela, finalmente, acontece.

Família e amigos – O setor das amizades passa por processos de mudanças há algum tempo e continua em 2022. Urano em Touro movimenta sua vida social e aproxima pessoas diferentes, e Plutão em Capricórnio faz a seleção do que deve ou não deve permanecer ao seu lado. Alguns amigos foram deixados no passado nos últimos tempos, ou mesmo deixaram esta vida, e essa energia continua bastante intensa – desta vez, na seletividade.

Saúde – Saturno continua em Aquário, signo que rege o setor da saúde integral em seu mapa, portanto, um olhar mais sério e responsável para sua saúde continua sendo necessário durante todo ano. Sempre que Saturno toca nossas vidas, nos pede responsabilidade e comprometimento relacionados ao setor impactado. Portanto, você continua sendo alertado a olhar com mais carinho para si mesmo, como um ser que carrega um corpo físico, mental, emocional e espiritual.

Trabalho e dinheiro – Você será um dos mais beneficiados do zodíaco em 2022 e isso envolve sua vida como um todo, especialmente a financeira. Júpiter, o planeta das benesses e presentes inesperados, entra em seu signo nos últimos dias de 2021 e fica até 12 de maio, quando entra em Áries, o setor das finanças em seu mapa. Ele beneficia diretamente seus ganhos, abrindo portas e trazendo novas oportunidades de negócios e ganhos de todo tipo. Até a loteria você pode tentar. Essa energia voltada para o dinheiro e negócios estará presente em sua vida até 25 de outubro.

Viagens – Júpiter, o planeta das viagens longas, estará em seu signo já no primeiro dia do ano até 12 de maio e depois a partir de 25 de outubro até o fim do ano, o que vai trazer novas oportunidades de viagens. Seu olhar para a vida estará mais otimista e, por esse motivo, você pode sentir uma forte necessidade de se aventurar mais, quem sabe até de morar por algum tempo em um país diferente do seu. Os estudos em universidades estrangeiras são amplamente beneficiados.

Fonte de pesquisa: www.band.uol.com.br