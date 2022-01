Polícia Civil prende homem que tentou matar a ex-mulher em novembro do ano passado

Um homem de 49 a nos, identificado pelas iniciais F.O.F, foi preso nesta segunda-feira (3), suspeito de tentar matar a ex-companheira com golpes de faca, em 26 de novembro do ano passado, quando ele cometeu o crime e fugiu. O homem foi capturado no bairro João Eduardo I, em Rio Branco, no Acre.

Na época do crime, o acusado arrombou uma das janelas da casa da vítima, invadindo a residência e, de posse de uma faca, a feriu com vários golpes. A mulher ficou ferida no queixo, seios e tórax. O homem só não matou a mulher porque as filhas da vítima se aproximaram e o empurraram, momento em que o agressor fugiu do local.

Após a polícia tomar conhecimento sobre o delito, foi representado a prisão preventiva em nome dele, e a ordem judicial foi expedida pela 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Rio Branco.

A equipe de investigação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) após diversas buscas, conseguiu encontrar o suspeito e, no momento da abordagem, o mesmo empreendeu fuga, pulando muros e invadindo propriedades, mas a equipe conseguiu capturá-lo.

O preso foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (DEFLA), onde ficará à disposição da justiça.