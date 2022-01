Portal Lúdico: organização começa a formar time de voluntários para evento de jogos no AC

A Associação de Nerds do Acre (Anac) abre vagas para formar um time de staff, termo em inglês referente à equipe de ajudantes, para trabalhar voluntariamente no evento Portal Lúdico, que acontece no dia 13 de fevereiro. O Portal Lúdico é um evento de jogos analógicos.

Para a inscrição, os interessados devem ter maiores de 18 anos e entrar em contato com o perfil oficial da Anac no Instagram até 25 de janeiro, às 18h. Segundo Eduardo Madeira, proprietário da Tenpo Mokuzai e vice-presidente da Anac, as pessoas devem ser entusiastas pela temática nerd e geek.

“Não é necessário nenhum tipo de qualificação, apenas uma boa vontade de fazer parte e aprender, pois cada voluntário fica responsável por uma mesa de jogo, monitorando mesmo”, afirma Eduardo.