Prepare-se: primeira fase de exame da OAB será aplicada em um mês

Com o calendário próximo das provas, Roberta Queiroz, coordenadora pedagógica do Gran Cursos Online, dá algumas dicas de preparo para o exame. “É humanamente impossível estudar todo o conteúdo que envolve as 17 disciplinas. Portanto, é fundamental que o estudante dedique, pelo menos, 40% do seu tempo para estudar as principais disciplinas, sobretudo na segunda fase e, assim, garantir a pontuação mínima para chegar ao próximo passo do exame”, explica Roberta.

A coordenadora avalia que gerenciamento do tempo, agilidade na hora de responder as questões, manuseio do Vade Mecum, treino da escrita e calma na hora de responder as questões são fundamentais para o sucesso do candidato.