Receita Federal doará ao RS roupas e cobertores apreendidos

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou, na noite desta sexta-feira (3), que a Receita Federal irá enviar roupas, cobertores e outras mercadorias apreendidas para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

“Nos próximos dias, dezenas de toneladas de roupas, cobertores e outras mercadorias apreendidas pela Receita Federal chegarão ao RS e serão distribuídas com o apoio de caminhões e helicópteros. Meus sentimentos às famílias das vítimas”, escreveu Haddad na rede social X, antigo Twitter.

Mais de 200 municípios gaúchos sofrem com as chuvas fortes dos últimos dias, segundo a Defesa Civil. Com as tempestades, milhares de famílias perderam tudo o que tinham, muitas só conseguiram levar a roupa do corpo.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve no Rio Grande do Sul na quinta-feira (2) e afirmou que o governo federal irá apoiar as ações de resgate das vítimas das chuvas, além de prestar ajuda aos municípios atingidos.

A Força Aérea Brasileira (FAB) auxilia no resgate das vítimas desde terça-feira (30/4). As aeronaves ajudam no socorro de famílias que estão ilhadas, visto que muitas pontes foram destruídas e ruas estão totalmente alagadas.