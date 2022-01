Santa Rosa: Homem que estava perdido na mata é encontrado com vida

O trabalhador braçal identificado até o presente momento como Davi que estava perdido na mata conseguiu acertar o caminho de uma colocação na manhã desta sexta-feira. Segundo consta, ele saiu na colônia do Afonso, zona rural do município de Santa Rosa do Purus.

Parentes informaram que Davi tinha saído de casa para caçar na última terça-feira e, desde então, não tinha dado mais notícias.

Enfrentando os desafios da floresta por pelo menos três dias, ele apareceu com a blusa rasgada, mas sem ferimentos graves no corpo. Agora se encontra no seio de seus familiares recebendo os devidos cuidados.