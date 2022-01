Sem apoio, time do AC abre votação por frase em camisa e viraliza na web: “Patrocinado pelo Senhor Jesus”

O “Tourão de Porto Acre”, como é conhecido o time de futebol acreano Humaitá, fez um apelo um tanto inusitado nas redes sociais na última semana. Em forma de enquete, o clube perguntou qual camiseta seria a melhor para que eles possam utilizar nas disputas nacionais.

O que chama a atenção na postagem, no entanto, são as frases que estão escritas em cada modelo: “sem patrocínio”, “patrocinado pelo Senhor Jesus” e “só promessas e nada mais”.

O clube, que foi vice-campeão acreano em 2021, e que participará de campeonatos como a Copa Verde e o Campeonato Brasileiro da Série D, encontra dificuldades de conseguir patrocinadores.

A blusa em questão será usada no confronto com o time Brasiliense, do Distrito Federal, na primeira fase da Copa do Brasil, definido em sorteio no último dia 17 de janeiro.

“Como estamos sem patrocínio, resolvemos colocar uma dessas frases na nossa camisa e quem vai escolher é você. Esse ano disputaremos grandes competições a nível nacional e buscaremos fazer uma grande campanha em todas”, diz a postagem feita na última quarta-feira (19).

Nos comentários, os torcedores do time votaram em peso na opção de número 2 e lamentaram a falta de patrocínio. “Parabéns, Humaitá, mesmo sem ajuda vocês são os representantes do Acre no futebol brasileiro”, diz um internauta.

Para que pessoas físicas e jurídicas possam contribuir, o clube disponibilizou a chave PIX de número 22.715.884/0001-01, correspondente ao CNPJ deles.