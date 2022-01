Surto de gripe e casos de dengue lotam hospitais de Sena Madureira

Na noite desta segunda-feira (3), dezenas de moradores estão buscando atendimento no Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira. A grande maioria apresentando sintomas da gripe.

Desde a semana passada, segundo Michael Kelles, diretor administrativo do hospital, os atendimentos aumentaram de maneira significativa praticamente sobrecarregando as equipes plantonistas. “Temos procurado manter três médicos diariamente no plantão, mas a demanda tem sido grande todos os dias. Mesmo assim, o trabalho não para. Às vezes há demora em razão das emergências que surgem”, explicou.

As unidades de saúde que são gerenciadas pela Prefeitura não funcionam à noite, nem aos finais de semana.

Além da gripe, há casos também de dengue e até mesmo casos suspeitos de Covid-19.