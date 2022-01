Uber oferece quase 100 vagas de emprego para diversos cargos; confira tudo

Existem mais de 100 vagas de emprego abertas na Uber atualmente. As oportunidades são para diferentes áreas de atuação e estão espalhadas por diversas partes do mundo. No Brasil, as ofertas têm lotação nas cidades de Osasco, São Paulo, Guarulhos, Goiânia, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília e Curitiba.

Vagas de emprego na Uber: quais são as ofertas

Muitos cargos são para profissionais que têm nível superior e há oportunidades especiais para pessoas com deficiência (PcD). Entre as vagas de emprego abertas na Uber estão:

Coordenador de Conta Eats;

Agente de Atendimento;

Especialista de Atendimento;

Gerente Regional de Estratégia e Operações;

Engenheiro Sênior de Produção;

Líder de Automação e Análise

Engenheiro de Software;

Gerente de Conta;

Coordenador de Conta;

Gerente de Programa;

Gerente Regional de Segurança.

Os anúncios contam com todas as informações sobre os cargos, sendo que as descrições podem estar em inglês. No entanto, não é explicitado a faixa salarial, nem os benefícios oferecidos.

Vagas de emprego na Uber: faça sua inscrição

Os interessados em se candidatar às oportunidades, devem:

Acessar a página de carreiras: Clicar em “All Locations” e selecionar a sua cidade ou a cidade em que queira trabalhar; Entre as vagas de emprego na Uber que aparecerem, selecionar o cargo desejado; Ler as atribuições e requisitos da função, que podem estar em inglês; Clicar em “Apply Now” (Inscreva-se agora); Preencher o formulário de inscrição com suas informações pessoais e profissionais; Anexar seu currículo profissional atualizado.

Aqueles que forem aprovados na fase de análise curricular, devem ser convocados para entrevistas, testes e outras etapas do processo seletivo.