Veja cinco alimentos para evitar se você estiver com a glicose alta

“As frutas em geral podem ser consumidas e eu nunca recomendaria excluir totalmente nenhuma fruta por causa do valor nutricional que ela contém No entanto, algumas podem ser substituídas para pacientes com diabetes tipo 2″, explica.

De acordo com a especialista, frutas como abacaxi, laranja e banana podem ser substituídas por frutas vermelhas ou maçã, por exemplo. Frutas enlatadas devem ser evitadas, pois são mantidas em uma calda com alto teor de açúcar.

2. Carnes processadas

Carnes processadas como salame, presunto e carne vermelha gordurosa devem ser retiradas do prato. Segundo Sally Roxburgh, esses alimentos causam ganho de peso, o que dificulta o controle do diabetes. Em vez disso, opte por carnes mais magras, como frango e peru.

“Refeições prontas e alimentos processados ​​​​devem ser evitados, pois geralmente contêm açúcares e gorduras ocultos que aumentam o açúcar no sangue, causam ganho de peso e predispõem doenças cardíacas”, orienta a médica.

Estudos revelaram anteriormente que as carnes processadas levam ao ganho de peso em menos de duas semanas para as pessoas que as comem regularmente. Os pesquisadores descobriram que aqueles que consomem esse tipo de alimento comem em média 500 calorias a mais do que os que optam por carnes magras.

3. Alimentos ricos em carboidratos

Segundo a médica Naomi Newman-Beinart, os alimentos que fazem o açúcar no sangue subir mais rapidamente são aqueles ricos em carboidratos, como arroz, macarrão, batatas, frutas e qualquer coisa com adição de açúcar.

Ela afirma que quando esses alimentos são digeridos, o açúcar dos carboidratos é rapidamente absorvido pela corrente sanguínea.

“Se o açúcar no sangue de uma pessoa saudável fica muito alto, mais insulina é produzida, retardando a quebra da gordura — assim, ela se acumula mais facilmente no corpo”, explicou, em entrevista ao The Sun.