Voos cancelados: Acreanos ficam retidos em hotel de Porto Alegre (RS) devido covid-19

Não se sabe ao certo quantos passageiros foram acomodados em um hotel na cidade de Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul, entre eles, alguns acreanos que estariam retornando das férias para seu estado natal.

Em um áudio, uma acreana desabafa que ficou por cerca de quatro horas no aeroporto da Capital gaúcha à espera de embarcar. Quando chegou sua vez de fazer o check-in, foi surpreendida pelo atendente que o voo teria sido cancelado e motivo seria a pandemia.

Relata ainda que o hotel ficou lotado de passageiros e o voo seria marcado para o dia 13. “O hotel tá cheio e tem um monte de gente estressado com essa situação (…)”, disse.

Semana passada, a Latam confirmou o cancelamento de voos devido ao aumento de casos de covid-19 e influenza na população em geral. A medida afeta cerca de 1% dos voos domésticos da companhia aérea.

Na nota publicada em um meio de comunicação de Porto Alegre, a empresa lamentou os cancelamentos e informa aos passageiros que verifiquem o status do voo antes de se dirigirem ao aeroporto. A companhia reforça a necessidade de uso de máscara em todos os voos e lembra que alguns destinos podem pedir teste PCR da covid-19, bem como comprovante de vacinação contra a doença.

Não foi possível falar com assessoria da empresa aérea para confirmar o relato, ou se foi devido o surto de gripe.