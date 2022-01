Waleska do Depasa recebe festa surpresa, acreano com João Gomes e Ludmilla no RJ; veja na coluna do Douglas Richer!

Homenagem

A presidente do Depasa, Waleska Bezerra, festejou mais um ano de vida e recebeu café especial da sua equipe. Waleska faz diferença na gestão estadual, o excelente trabalho e desempenho da gestora é comentado em diversas esferas públicas do Acre. Waleska foi aposta do governador Gladson Camelli, que acertou em cheio. A coluna deseja muita felicidade e sucesso!

Férias

Close certo da empresária Sandra Pinheiro, que curte férias em Maceió no Nordeste. Em clique nas redes, a proprietária da loja Closet Tropical exibindo um dos modelitos da sua empresa. Poderosa! Jéssica

Muita energia positiva para a deputada federal Jéssica Sales, que inicia a sua quimioterapia. Em suas redes sociais, a deputada compartilhou uma mensagem explicando um procedimento cirúrgico realizado.

Matheus Lira

Começando o ano de 2022 focado e com pé direito no trabalho, o cantor acreano Matheus Lira prepara a gravação do seu novo clipe. Em contato com este colunista, o cantor disse que breve vai revelar muitas novidades em suas redes sociais. No clique, o cantor acreano separou um #tbt com o cantor pernambucano, João Gomes. João Gomes breve tem show no Acre.

Nayara Villela

A cantora Nayara Villela lançou sua linha de bonés. Para os seguidores e apoiadores do trabalho da artista, os modelos já estão disponíveis para venda.

Poderosa

A influencer Ludmilla Cavalcante está aproveitando a cidade maravilhosa. Em posts nas redes sociais, a blogueira falou da sensação de liberdade e felicidade.