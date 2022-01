Xuxa desabafa em aniversário da mãe após sua morte e se emociona: “Você faz falta”

Nesta quarta-feira (26), Xuxa usou as redes sociais para fazer uma linda homenagem à sua mãe, Dona Alda, que completaria 85 anos hoje. A matriarca morreu em maio de 2018, no Rio de Janeiro, após uma longa batalha contra a doença de Parkinson.

Desse modo, a apresentadora publicou uma foto da mãe vestida de noiva e escreveu: “Hoje é o aniversário da minha Aldinha, que casou com 15 anos e teve sua primeira filha aos 16. Aos 26 já tinha 5 filhos. Sua profissão? Professora de artes, costureira, cozinheira, tudo isso pra nos fazer roupas lindas, ótima comida. E nos ensinava tudo que sabia de artes, uma linda voz”.

E para finalizar, Xuxa exaltou o quanto, Dona Alda amava seus filhos e que eles não precisavam “buscar amor em outras pessoas”. “Quem a conheceu também recebeu esse amor. Se existe uma profissão chamada ‘amor’ era a dela. Aldinha, você faz falta. Espero que você esteja bem aí, ensinando e recebendo o que você sempre nos deu… Amor”.

Além disso, a publicação teve mais de 62 mil curtidas, além de vários comentários parabenizando a mãe de Xuxa e algumas pessoas pronunciava o nome da matriarca como “Aldinha”.

Dessa forma, escreveu um: “Parabéns Aldinha, que seja luz sempre na vida dos seus filhos e netos”. “Paz e Luz”, comentou outro. “Linda homenagem”, disse um terceiro.

