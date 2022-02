André Ariosto assina ficha de filiação ao MDB é coloca nome à disposição para concorrer Aleac

O empresário e cineasta André Ariosto assinou na manhã desta segunda-feira (14) a ficha de filiação ao MDB e colocou seu nome como pré-candidato a deputado estadual nas eleições deste ano. Ele é filho do ex-deputado Ariosto Migueis.

O ato de filiação de André Ariosto aconteceu na sede da empresa da família no Segundo Distrito de Rio Branco e contou com a presença de funcionários e lideranças religiosas e políticas que apoiam sua pré-candidatura.

A ficha de filiação de André Ariosto foi abonada pelo presidente regional do MDB, o deputado Flaviano Melo que deu as boas-vindas ao partido juntamente com membros da executiva estadual emedebista presentes no ato.

“A família migueis retorna à linha de frente mais humilde e mais experiente”, disse o ex-deputado Ariosto Migueis. O patriarca da família disse ainda que o maior legado de um político é cumprir a palavra e procurar fazer planos dentro da realidade.

André Ariosto, que divide as atividades empresariais com a paixão pelo cinema, destaca que a política sempre esteve presente na sua vida. O pré-candidato acredita que os projetos culturais e esportivos podem desenvolver potenciais da juventude.

“Precisamos de políticos que ajudem a recuperar o patrimônio histórico e cultural do Acre. Pessoas comprometidas que lutem pelo desenvolvimento. O Acre precisa investir em esporte e educação. A prática do desporto contribui para o desenvolvimento dos melhores potenciais de nossa juventude”, destaca André Ariosto.

Flaviano Melo destaca que André ingressou na política com a responsabilidade de dar continuidade ao passado de contribuição de Ariosto Migueis. “Ande bastante e peça votos. Parabéns pela decisão de se filiar ao MDB”, diz o dirigente.

André Ariosto tem nível superior em cinema pela Universidade Gama Filho-RJ, Curso de extensão ao nível superior ministrado pelo cineasta Ruy Guerra na Escola de Cinema Darcy Ribeiro e Curso de documentário e realização de vídeo como prova na Witness Brasil.