Após chamado de populares, lontra é resgatada por policiais militares no AC

Uma lontra foi resgatada na última quinta-feira (11) por policiais militares do 6º Batalhão da PM, em Cruzeiro do Sul. O vídeo, divulgado nas redes sociais, mostra os moradores interagindo com o animal.

Na oportunidade, o animal foi capturado pelo Pelotão de Policiamento Ambiental. O acionamento foi feito pelos próprios populares e estava em via pública.

Com isto, o animal foi capturado e conduzido para um local mais seguro, podendo assim, voltar ao habitat natural.

A Lontra é um animal mamífero, selvagem e pertencente à família Mustelidae. Além disto, é vertebrado, carnívoro e apresenta uma ampla distribuição pelo planeta.

Geralmente, a lontra tem hábitos noturnos, dormindo de dia na margem do rio e acordando de noite para buscar alimento. O seu habitat natural é o rio, onde busca alimentos, como peixes, crustáceos e répteis.

Apesar de aparentarem ser “fofas” e inofensivas, é preciso tomar cuidado pois são perigosas. Elas têm dentes muito afiados e mostram um comportamento agressivo quando sentem ciúmes, o que pode acontecer em qualquer época do ano, além do fato de serem animais semi-aquáticos, ou seja, precisarem de água para o processo de adaptação.