Atacante do Guarani dança break em vitória sobre a Ponte e viraliza

O Guarani venceu o dérbi de Campinas contra a Ponte Preta por 3 x 0 nesse sábado (19/2) e o atacante Lucão do Break foi um dos protagonistas da partida. Além de marcar o primeiro gol e ser eleito o melhor do clássico, o jogador comemorou a vitória dançando no ritmo de seu apelido.

Trajado com um cocar de índio nas cores do Guarani, Lucão meteu dança após o apito final e celebrou o triunfo sobre o arquirrival. Confira a performance do atacante:

O futebol brasileiro é maravilhoso. #lucaodobreak é OTOPATAMÁ. Tem que respeitar o maior verdão de São Paulo.#vapo pic.twitter.com/pq64B6i192 — O Futebol Respira (@_futebolrespira) February 20, 2022