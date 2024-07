Ton: Jair Bolsonaro acena centrar fogo em mais uma prefeitura no interior do Acre

Uma pesquisa de consumo interno, com dados dos principais postulantes à Prefeitura de Feijó, colocou Terezinha Moreira (PL-AC) numa situação que pode mudar a configuração local. Tida como das mais favoritas, a frente de grandes nomes da política local, os números — que vazaram a esta santa coluna, mas que não podem ser revelados, pois trata-se de uma pesquisa de consumo interno — agradaram a alta cúpula do Partido Liberal. E a grandes nomes da direita acreana, como o senador Marcio Bittar; e da direita brasileira, como Jair Messias Bolsonaro.

Com a façanha — confirmada por uma segura fonte do PL — Terezinha tem à sua disposição dois cabos eleitorais de peso: o senador campeão de emendas, e o maior líder da direita dos últimos tempos — quer queira, quer não. Vale lembrar que Bittar destinou emendas parlamentares para construção de casas populares em Feijó. Que, por sinal, não saíram do papel.

Será que, numa virtual eleição de Terezinha, Bittar irá investir mais na esburacada cidade do açaí? Com a palavra, senador Marcio Bittar.

BOLSONARO E MICHELLE — “A Terezinha será nossa candidata, e o presidente Bolsonaro vai entrar na campanha. A presidente Michelle até brincou, dizendo que iria a Feijó pedir votos!”. De uma eufórica e fiel fonte.

MUDANÇAS — O fortalecimento de Terezinha num patamar como esse não deixa de ser um alerta amarelo a candidaturas com menor densidade, como as dos pré-candidatos Claudio Braga e Cadmiel Bonfim. Se mudanças forem anunciadas, não vou ficar surpreso.

NATURAL — Vale lembrar que esse movimento do PL brasiliense, de fortalecer o partido nesse patamar, desemboca lá em 2026. O partido quer uma bancada forte no Senado. No Acre, o pré-candidato natural à reeleição é Bittar.

VICE DE ITAMAR — Clima de confusão em Marechal Thaumaturgo. Após colocarem sal na candidatura de Atilon Pinheiro, sua esposa Luzeli Elias apareceu misteriosamente como pré-candidata a vice de Itamar de Sá (Podemos). Há quem garanta que a façanha contou com o apoio do casal Dêda/Maria Antônia. Até aí tudo bem.

FICOU FEIO — O problema é que um áudio começou a circular no município. Nele, Itamar tenta justificar a aliados a escolha da vice, mas o que era para ser um áudio despretensioso, tornaram-se cinco minutos do mais puro suco da vergonha alheia. Itamar reduz sua vice a um acessório. Ficou feio, Itamar!

NÃO HOUVE — Dos méritos que a coordenação da campanha do prefeito Tião Bocalom podem se vangloriar: puderam dizer qualquer coisa do evento. Menos que foi ruim. Não houve, também, quem questionasse o recorde absoluto de público no Ginásio do Sesc, para eventos com essa finalidade.

COMPARAÇÕES — Pessoas ligadas ao MDB confessam que não será uma tarefa fácil montar, no mesmo local, uma convenção a Marcus Alexandre, de forma que não exista comparações negativas a Marcus.

DOIS PONTOS — Mas essa trupe tem dois pontos. Duas cartas na manga. Uma: Petecão e sua habilidade de lotar eventos. E duas: os apaixonados militantes do PT. Se darão um bom show, estamos há alguns dias de descobrir.

ZEQUINHA — Esse final de semana também é palco de outra grande convenção. Ou pelo menos é assim que se espera. Zequinha Lima sobe no palco para sagrar sua jornada à reeleição. O timido prefeito vai enfrentar nas urnas Jessica Sales. Uma leoa.

SURPRESA — E tem também duas convenções que também prometem: Emerson Jarude e Jenilson Leite. Um deles promete surpresa. Só acredito vendo.

BATE-REBATE

– Se acalme, professor Coelho! (…)

– (…) Quer um suquinho de maracujá?

– Das notícias que chegam da Tenda Amarela, pelo menos uma é boa (…)

– (…) Sem Marfisa na chapa de vereadores, a montagem ficou mais fácil… leve…

– Na política, existem duas coisas que não mudam (…)

– (…) Quem tá no poder quer continuar (…)

– (…) E para quem não tá no poder, o atual governo é sempre incompetente!

– A Federação Rede/PSOL vai contrariar uma resolução que desautoriza composição com Chame-Chame (…)

– (…) E vão se render aos encantos do emedebista (…)

– (…) Na teoria, não terão candidatos; mas na prática vão pedir votos para Chame-Chame.