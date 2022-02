Bandeira amarela, Whendy Lima, Estrada de Pucallpa e mais: veja o que foi destaque nesta terça

Chegou o momento de ficar mais informado nesta terça-feira (1) com os destaques que o ContilNet separou para você. Para ficar informado durante o dia todo, faça parte de um dos nossos grupos de notícias no WhatsApp, apertando aqui.

Após aumento em casos de Covid-19, Gladson decreta regressão de todo o Acre para bandeira amarela

O governador Gladson Cameli (Progressistas) determinou que todo o Acre regrida para a bandeira amarela, medição usada como classificação de risco para combate ao coronavírus. Saiba mais.

Deputado Whendy Lima recebe alta de hospital em São Paulo: “Foi uma luta, mas vencemos”

Depois de quase um mês internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e pelo menos duas semanas em leito comum no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo, o deputado Whendy Lima recebeu alta nesta segunda-feira (31). Veja mais.

Policial penal condenado por matar esposa na frente do sobrinho tem pena reduzida no Acre

A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) negou nesta terça-feira (1) o pedido da defesa do policial penal Quenison Silva de Souza – condenado em dezembro de 2020 por matar com um tiro na cabeça a própria esposa, Erlane Cristina de Matos, de 35 anos – de anular o Júri Popular em que ele foi considerado réu. Leia mais.

Às vésperas de encontro de Bolsonaro com presidente do Peru, MPF emite parecer contra Estrada de Pucallpa

Em parecer emitido nesta terça-feira (1), o Ministério Público Federal (MPF) no Acre reforçou o que considera como necessidade para anulação do Edital do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (DNIT), órgão do Governo Federal, para estudos de construção de uma estrada entre Cruzeiro do Sul, no Acre, e a cidade de Pucallpa, no Peru, do outro lado da Serra Nacional do Parque do Divisor, no Alto Juruá. A obra, de pouco menos de 150 quilômetros e que seria construída com recursos do Brasil e do Peru, é defendida pelo senador Marcio Bittar (PSL-AC) e já tem a aprovação do presidente Jair Bolsonaro, que autorizou o início dos estudos. Leia na íntegra.

Veja também: Marcio Bittar reage a parecer do MPF contra Estrada de Pucallpa e diz que decisão é irracional

Seis óbitos, 157 novos casos e 427 exames em análise: os dados da Covid-19 no primeiro dia de fevereiro

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), registrou mais 157 casos de infecção por coronavírus nesta terça-feira, 1º de fevereiro. O número de infectados subiu para 101.417 em todo o estado. Saiba mais.