Recentemente, Eli e Vyni protagonizaram uma cena inesperada e até mesmo quente no BBB22. As câmeras flagraram um momento que aparenta ser bastante intimo entre os brothers. Os telespectadores ligados no pay-per-view não deixaram passar.

Em resumo, no escurinho, Eli e Vyni surgiram bastante próximos na cama e, inclusive, com uma mão dentro da peça íntima do empresário. No entanto, não é surpresa que os participantes tem estado perto em muitos momentos, com direito a suspeita de ciúmes por parte de Vyni.

Sendo assim, tanto pessoas de fora quanto de dentro da casa mais vigiada do Brasil cogitam que exista um “crush” de Vinicius por Eliezer e cogitaram que o momento se tratasse de masturbação.

Além disso, na tarde desta quarta-feira (16). após ambos darem uma cuidada na sua aparência, o cearense decidiu se declarar ao elogiar o empresário de 31 anos.

“Você é lindo, o seu peitoral é lindo, o seu rosto é lindo, o seu cabelo é lindo, a sua voz é linda, o seu sorriso é bonito, o seu caráter é lindo”, disse Vyni. Por fim, ainda deu um cheiro na nuca de Eliezer, cheio de carinho.

Eliezer revela tamanho do dote e Vyni não acredita



Contudo, vale recordar que Eliezer já conversou sobre um assunto íntimo, na presença de Vyni e Rodrigo Mussi, durante o BBB22. O brother não se envergonhou ao revelar que seu amigão não é dos maiores. Tudo comelou na hidromassagem, quando Vinicius questionou o motivo do colega não usar cuecas no confinamento.

Em resumo o nordestino disse, brincando: “Fica com o negócio aí batendo na roupa”. Foi então que Eliezer respondeu a dúvida rapidamente, dizendo que não tem esse problema, já que o volume não é grande. “Eu não tenho nem peru para isso.”

No entanto, Vyni não acreditou muito na revelação do brother e argumentou: “Você é magrinho, geralmente é grande”.