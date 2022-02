BBB22: eliminada após xixi na calça, Jade já foi à UTI por bexiga

“A Jade Picon teve uma infecção urinária forte que afetou o rim e acabou indo para a UTI. O quadro dela é estável e não parece ser nada mais grave, mas de qualquer maneira ela está na UTI com 17 anos. Peço uma corrente de bons pensamentos e energias para sua recuperação”, escreveu o ex-De Férias Com o Ex no Twitter.

Já no BBB22, a influencer comentou o ocorrido para Bárbara e explicou mais sobre a história. De acordo com a camarote, a infecção se espalhou para os rins e ela precisou inserir um cateter pelo pescoço. Além disso, Picon precisou um dispositivo intrauterino e tomar remédios contra a dor.