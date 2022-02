BBB22. Maíra Cardi desabafa sobre Arthur: “Queria minha vida de volta”

A esposa do ator, que também é empresária, explicou que está sendo difícil conciliar os próprios compromissos com as demandas de Arthur Aguiar. “Tenho todas as minhas coisas para fazer, das minhas empresas, mais as coisas dele… entrevista, reportagem, time, Instagram, Tik Tok, lançamento. Quero minha vida de volta, mas só daqui a dois meses, ou mais. Ai Deus, socorro”, completou.