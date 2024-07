Depois de décadas seguindo Petecão, professor Coêlho pede desfiliação do PSD: “Fui desrespeitado”

Em uma reviravolta significativa para o cenário político do Acre, o Professor Coêlho, consultor político e ex-vice-presidente do Diretório Estadual do Partido Social Democrático (PSD-Acre), anunciou sua renúncia aos cargos que ocupava e sua desfiliação da agremiação. A decisão foi comunicada ao senador Sérgio Petecão, presidente do PSD-Acre, e marca o fim de uma longa parceria de quase três décadas.

Na nota divulgada nesta quinta-feira, (25), o Professor Coêlho expressou sua insatisfação com o tratamento recebido e destacou o respeito como fundamento essencial para as relações interpessoais e políticas. Ele revelou que a atitude desrespeitosa que sofreu foi o principal fator que o levou a tomar essa decisão drástica.

Durante sua trajetória de 29 anos, Coêlho foi um aliado próximo do senador Sérgio Petecão, contribuindo com lealdade e empenho para as campanhas políticas vitoriosas do político. Em sua nota, ele agradeceu pelo aprendizado obtido ao longo dos anos e pediu desculpas por possíveis erros ou ofensas que possam ter ocorrido durante sua participação no partido.

Nota de Renúncia

Ao

Senador Sérgio Petecão

Presidente PSD-ACRE

Considerando que o RESPEITO é o alicerce para o fortalecimento e a consolidação das relações interpessoais e políticas em quaisquer que sejam as circunstâncias, e por entender que a atitude desrespeitosa a mim dirigida, obriga-me a comunicar minha renúncia do Cargo de Vice-Presidente do Diretório Estadual do Partido Social Democrático (PSD-Acre), do Cargo de Presidente do Conselho de Ética do partido, bem como a minha Desfiliação da referida agremiação partidária, da qual fui sócio fundador.

Após ter contribuído por 29 anos com LEALDADE, DEDICAÇÃO e EMPENHO com as ações políticas dos mandatos do Senador Sérgio Petecão, o qual sempre considerei como amigo e irmão que a política me deu, aqui finalizo este ciclo político.

Agradeço pelo aprendizado adquirido nos embates ocorridos em todas as nossas trajetórias políticas vitoriosas.

Peço desculpas se, mesmo que involuntariamente, cometi erros, falhas ou equívocos ou algum tipo de ofensas a algum colega partidário.

O Tempo é, foi e sempre será o senhor da Razão.

Rio Branco-AC, 25 de Julho de 2024

Professor Coêlho

Consultor Político