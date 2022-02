Cantora Paulinha, da banda Calcinha Preta, é internada na UTI

Paulinha Abelha, integrante da tradicional banda de forró Calcinha Preta, está internada na unidade de terapia intensiva de um hospital de Aracaju (SE) em decorrência de problemas renais. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa e pelo marido da cantora nesta segunda-feira (14), que disse que a esposa teve uns probleminhas de saúde como todo mundo e seu quadro de saúde é considerado estável.

“A assessoria de Paulinha Abelha vem por meio desta informar que a cantora segue internada e encontra-se estável, de acordo com boletim médico divulgado na noite de domingo (13). Paulinha está sendo acompanhada por equipe médica especializada. Agradecemos todas as orações e energias positivas”, diz a publicação postada no perfil oficial da cantora.

Clevinho Santos se manifestou através nas redes sociais, explicando que a esposa passou três dias com muitos enjoos e sentindo tontura. Segundo ele, os médicos fizeram vários exames e diagnosticaram a cantora com uma infecção. Tranquilizando os fãs, Clevinho negou que o quadro seja grave, e garantiu que ela está bem e em breve estará 100% recuperada.

“A Paulinha não está em estado grave nenhum. Eu estou aparecendo pouco aqui porque tenho que resolver as coisas. Graças a Deus, a Paulinha está bem melhor. Ela está se recuperando, e eu estou conversando com os médicos todos os dias. Ela só precisa de mais alguns dias para ainda se recuperar mais um pouco”, iniciou o influenciador digital e modelo.

O influencer ainda comentou sobre muitas informações falsas que estão sendo divulgadas nas redes sociais falando que a esposa se encontra em estado grave: “Parem de postar coisas da Paulinha que não estão acontecendo. Ela não está em estado grave nenhum. Às vezes, quando falam em UTI, muita gente acha que a pessoa está perto de morrer. Não é isso. Para quem não sabe, na UTI a pessoa é mais bem assistida. A Paulinha conversa, fica comigo. Ela precisa de um repouso maior”.

Paulinha segue sendo assistida pela equipe médica do hospital particular em Aracaju, exames continuam sendo realizados a fim de descobrir a gravidade do caso, após isso, a equipe soltará uma nova nota falando sobre seu estado de saúde. Apesar das poucas informações, a cantora já tem uma possível previsão de alta médica que pode ocorrer na próxima quinta-feira, 17 de fevereiro.

Paula de Menezes Nascimento, cujo nome artístico é Paulinha Abelha, tem 43 anos, é cantora brasileira de forró eletrônico, integra os vocais da banda Calcinha Preta e é conhecida pelos grandes sucesso cantados por ela e outros artistas na banda que é referência no forró brasileiro. As canções: “Baby Doll” e “Armadilha”, são as músicas mais conhecidas na voz da cantora.

Confira a publicação no Instagram da cantora: