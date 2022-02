Centro de Operações Aéreas do Estado presta auxílio às vítimas da alagação

Após cerca de 70% do município do Jordão ter sido alagado, nesta semana o nível do rio com o mesmo nome desceu e trouxe uma dura realidade à população. Com acesso restrito à água e energia elétrica, a partir desta quarta-feira, 23, a cidade vai contar com o apoio do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).

Às 10h30 da manhã o helicóptero Harpia 03 partiu do aeroporto de Rio Branco para Tarauacá, onde foi realizada uma escala de logística, seguindo depois para o Jordão.

“O governo está disponibilizando tudo o que pode para auxiliar a população dessa cidade, e o Ciopaer vai atuar nos pontos em que há necessidade, seja fazendo monitoramento aéreo, verificando o estado das comunidades indígenas no local e, se houver necessidade, atuando de auxílio de enfermos”, relata o coordenador do centro, major Samir Freitas.

O gestor ressalta ainda que, inicialmente, a missão vai durar uma semana, mas, de acordo com a necessidade da região, pode ser que haja um prolongamento desse período. As aeronaves do Estado estarão a disposição das emergências relacionadas às enchentes. Cerca de dez pessoas compõem a equipe que vai realizar a operação no interior. O Harpia 05 também será utilizado na operação.

Pelo fato de Jordão ser uma cidade isolada, é necessário que haja preparo logístico para que os veículos aéreos possam se locomover até lá, como o combustível da aeronave e também os mantimentos da tripulação, que são essenciais para o desenvolvimento do trabalho de forma precisa.

“É uma missão árdua, mas dá conforto a toda a equipe ver como as aeronaves podem ser bem empregadas ajudando a população. O Estado faz o seu papel, que é ajudar as pessoas neste momento difícil, e o Ciopaer vai prestar auxílio nesse processo”, afirma Freitas.