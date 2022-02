Cineasta Sérgio de Carvalho ministra oficina online gratuita; saiba tudo na coluna do Moisés

Acre no esqui cross-country masculino na China

O acreano Manex Silva fez bonito no sprint do esqui cross-country masculino nesta terça-feira (8) em Pequim, China. Na fase classificatória, Manex terminou na 71ª colocação e não avançou para a segunda fase da competição. No entanto, apesar da eliminação, a marca se tornou o melhor resultado da história do Brasil em Jogos Olímpicos de Inverno, Manex se tornou o primeiro atleta brasileiro a fazer menos de 200 pontos FIS em Jogos Olímpicos de Inverno. Vale lembrar que, no esqui cross-country, quanto melhor a colocação, menos pontos são somados.

*** O atleta nascido em Rio Branco, atualmente residindo na Espanha, volta ao circuito no dia 11 para a prova de 15km e encerra a participação na prova de 50km Largada em Massa.

Olimpíadas de Inverno de 2022 têm recorde de atletas LGBTQIA+

As Olimpíadas de Inverno de 2022 trouxeram uma enorme representatividade para a comunidade LGBTQIA+. Segundo um levantamento do site Outsports, os jogos de Pequim possuem 35 atletas membros da comunidade, um recorde para o evento. Esse número apresenta mais que o dobro do que os últimos jogos de inverno, em PyeongChang 2018, quando apenas 15 atletas eram LGBTQIA+.

***Na lista de países com competidores LGBTQIA+, o Canadá é o que possui mais atletas, totalizando dez. Em segundo, vem os Estados Unidos com seis, logo a Grã-Bretanha com quatro, Suécia com três, França e a República Tcheca com dois cada um.

MPAC recebe mulheres trans

Duas mulheres transsexuais que teriam sido impedidas de entrar numa casa noturna, em Cruzeiro do Sul, no último fim de semana, serão ouvidas pelo promotor de Justiça Ildon Maximiano, nesta quinta-feira, 10. Um vídeo gravado pelas vítimas mostra uma discussão que teria ocorrido no momento em que foram barradas.

***O evento era gratuito para mulheres e o estabelecimento teria cobrado o ingresso das mulheres trans. Segundo o promotor, toda forma de preconceito não pode ser admitida e o caso será devidamente apurado. Para o Ministério Público do Acre práticas discriminatórias em função do sexo, gênero ou sexualidade do indivíduo não devem ser toleradas. Fonte/ Kelly Souza – Agência de Notícias do MPAC.

Políticas públicas para mulheres em situação de vulnerabilidade

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) realizou, nesta sexta-feira, 04, uma reunião interinstitucional para discutir políticas públicas para mulheres em situação de vulnerabilidade. A agenda teve a presença do procurador-geral de Justiça Danilo Lovisaro do Nascimento, e foi coordenada pela coordenadora do Centro de Atendimento à Vítima (CAV) e Núcleo de Apoio e Atendimento Psicossocial (Natera), procuradora de Justiça Patrícia Rêgo.

*** Participaram do encontro, a procuradora-geral adjunta para Assuntos Administrativos e Institucionais, Rita de Cássia Nogueira, a deputada federal Perpétua Almeida, as vereadoras de Rio Branco, Lene Petecão e Michele Melo, o conselheiro tutelar de Rio Branco, Ary Oliveira, e as representantes da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC), Tatiana Martins e Caroline Simão.

Política Nacional de Valorização do Salário Mínimo

A deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB-AC) apresentou uma emenda à Medida provisória (MP) n° 1.091, de 202, que dispõe sobre o valor do salário mínimo para este ano. Segundo a proposta de emenda, o reajuste é baseado na Política Nacional de Valorização do Salário Mínimo, extinta no começo do governo do presidente Jair Bolsonaro. O cálculo considera a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), e não somente o índice de inflação.

*** Perpétua destaca que um dos objetivos da proposta é evitar o achatamento salarial e cumprir a Constituição, que determina que a correção do salário mínimo necessita atender as necessidades básicas do trabalhador e sua família.

Por falar em PCdoB….

Legenda mais antiga do País, o Partido Comunista do Brasil (PCdoB) completa neste ano 100 anos de existência. O Partido dá a largada de seu centenário com uma vasta programação: o Festival Vermelho que se realizará na cidade de Niterói-RJ, uma sessão solene do Congresso Nacional, Exposição iconográfica na Câmara dos Deputados, seminário nacional, lançamento de vários livros e audiovisuais. Além da programação nacional, os estados e municípios, através das direções do Partido, também estão elaborando as agendas locais.

***O partido foi fundado em 25 de março de 1922, permaneceu na ilegalidade até 1985. Os militantes viveram na clandestinidade, enfrentado prisões, torturas, exílios e até mortes ocasionadas pelo regime militar. Nas décadas de 60 e 70, o Partido Comunista do Brasil dirigiu a Guerrilha do Araguaia. Em 1984, participou ativamente da Campanha Diretas Já. O partido segue na linha de frente da defesa da democracia, da vida e dos direitos do povo. Atuando nas ruas, no parlamento, nas redes e em outros espaços, em conjunto com os movimentos de frente ampla, cuidando do Brasil e da nossa gente.

Oficina de audiovisual

O cineasta Sérgio de Carvalho ministra de 14 a 23 de fevereiro de 2022, das 18h às 22h, oficina inspirada na obra a “Jornada do Herói”, de Joseph Campbell. A oficina, será online, gratuita, voltada para escritores, também contadores de histórias, dramaturgos, desenvolvedores de projetos cinematográficos e roteiristas. As vagas são limitadas e as inscrições encerram no dia 13 de fevereiro. Mais informações pelo e-mail: saciconteudo@gmail.com.

*** A oficina é uma realização da @sacifilmes e foi contemplado no Edital de Audiovisual, pela Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, pela Fundação Elias Mansour.

Projeto Cidade das Brincadeiras

Vem aí a 4° Edição do Projeto Cidade das Brincadeiras, curso de jogos e Brincadeiras Tradicionais para crianças e adolescentes da comunidade da cidade do povo todos os sábados na Praça do centro da juventude das 7:30 às11:30. Vagas limitadas inscrição no whatss: 68 999360648 Projeto financiado pelo Fundo Municipal de Esporte e Lazer. Pela prefeitura de Rio Branco e pela Fundação Municipal de Cultura Esporte e Lazer Garibaldi Brasil.

Baile de formatura do 3ão Odisseia do Meta

Baile de formatura é a etapa mais aguardada por todos os formandos, depois de tanto se dedicar aos estudos. O Colégio Meta promoveu no dia 29 de janeiro, no Maison Borges, o tradicional baile 3ão Odisseia do Meta. E entre os formandos José Carvalho que comemorou a conquista ao lado da família e dos amigos que ajudaram nessa caminhada. A comemoração era dupla já que José foi aprovado no curso de Direito na Uninorte. A mãezona Socorro Carvalho era só orgulho pela da garra e persistência do filhote. Parabéns!

Jantar Intimista

Vida longa com muita saúde para arquiteta e light designer Marlucia Cândida que mudou de idade no último dia 29 de janeiro. Por conta da pandemia este ano – diferente dos anos anteriores, a data foi celebrada com um jantar intimista em sua casa apenas com os familiares. Felicidade!

Animação

A sempre de bem com a vida Mabel Cristina comemorou sábado, 5, seu aniversário de “41 anos” com almoço animado, no restaurante Tardezinha, do jeito que ela mais gosta: rodeada de amigos. A comemoração durou até o dia seguinte no Mercado do Bosque com a tradicional e deliciosa baixaria.