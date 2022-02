Copa do Brasil: Humaitá estreia dia 23/2; Rio Branco somente dia 2/3

Tudo certo. Os dois confrontos da Copa do Brasil deste ano envolvendo equipes acreanas serão realizados dias 23 de fevereiro e 2 de março. A tabela detalhada da Copa do Brasil 2022 foi divulgada nessa quarta-feira (2) pelo departamento de competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O primeiro acreano a entrar em campo será o Humaitá. O Tourão de Porto Acre terá como adversário o Brasiliense-DF no dia 23 de fevereiro. O duelo será disputado no estádio Florestão, às 20h.

Por outro lado, uma semana depois, precisamente no dia 2 de março, o Rio Branco recebe na Arena da Floresta, às 16h, o Vila Nova-GO.

Conforme o regulamento, a primeira fase é disputada em jogo único. Os clubes mandantes precisam vencer para avançar na competição. Em caso de empate, os visitantes ficam com a vaga, assim as equipes do Humaitá e do Rio Branco entram em campo precisando pela vitória.

Caso o Tourão do Humaitá avance na competição terá como próximo adversário o classificado do duelo entre Globo-RN e Internacional-RS. Já o Rio Branco eliminando o Vila Nova-GO terá pela frente o vencedor do confronto entre Maricá-RJ e Guarani-SP. Uma classificação para Tourão ou Estrelão garante uma cota de premiação no valor de R$ 750 mil.

De acordo com a tabela da Copa do Brasil, os jogos da segunda fase estão programados para os dias 9, 10, 16 ou 17 de março.

O regulamento da competição prevê ainda que a partir da terceira fase outras 12 equipes entrarão na briga pelo título da Copa do Brasil em 2022. Veja quem são: os nove clubes da Libertadores (América-MG, Athletico-PR, Atlético-MG, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Palmeiras e Red Bull Bragantino), o campeão da Copa do Nordeste (Bahia), o campeão da Copa Verde (Remo) e o campeão da Série B (Botafogo).

TABELA DA 1ª FASE DA COPA DO BRASIL

DIA 22/02

16h30 – Pouso Alegre-MG x Paraná, em Minas Gerais 19h – Cascavel-PR x Ponte Preta, no Paraná 19h – Lagarto-SE x Figueirense, em Sergipe 21h30 – URT-MG x Avaí, em Minas Gerais 21h30 – Salgueiro x Santos, a definir

DIA 23/02

15h30 – Tuntum-MA x Volta Redonda, no Maranhão 15h30 – Glória-RS x Brasil de Pelotas, no Rio Grande do Sul 16h – Azuriz-PR x Botafogo-SP, no Paraná 16h – Atlético-BA x CSA-AL, na Bahia 19h – ASA-AL x Cuiabá-MT, em Alagoas 19h – Altos x Sport, no Piauí 21h30 – Sergipe x Cruzeiro, em Sergipe 21h30 – Tocantinópolis x Náutico, no Tocantins 22h – Humaitá-AC x Brasiliense, no Acre

DIA 24/02

15h30 – Fluminense-PI x Oeste-SP, no Piauí 16h – Nova Iguaçu-RJ x Criciúma, no Rio de Janeiro 16h30 – São Raimundo-AM x Manaus, no Amazonas 19h – Bahia de Feira x Coritiba, na Bahia 21h30 – Campinense x São Paulo, na Paraíba

01/03 16h – Maricá-RJ x Guarani, no Rio de Janeiro 19h – Moto Club x Chapecoense, em São Luís 21h30 – Mirassol x Grêmio, em São Paulo 21h30 – Sousa-PB x Goiás, na Paraíba

02/03 15h30 – Icasa x Tombense, no Ceará 15h30 – Ceilândia-DF x Londrina, no Distrito Federal 15h30 – Real Noroeste-ES x Operário-PR, no Espírito Santo 15h30 – Tuna Luso x Novorizontino, no Pará 16h – Portuguesa-RJ x CRB, no Rio de Janeiro 16h30 – Costa Rica-MS x ABC, no Mato Grosso do Sul 16h30 – Operário-MT x Sampaio Corrêa, no Mato Grosso 18h – Rio Branco-AC x Vila Nova-GO, no Acre 19h – Porto Velho-RO x Juventude, em Rondônia 20h30 – Grêmio Anápolis x Juazeirense, em Goiás 20h30 – Trem-AP x Paysandu, no Amapá 21h30 – Ferroviária-SP x Vasco, em São Paulo 21h30 – São Raimundo-RR x Ceará, em Roraima